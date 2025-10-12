- منتخب أشبال المغرب تحت 20 سنة يسعى للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم بعد أداء مميز، حيث تصدر مجموعته بالفوز على إسبانيا والبرازيل وتجاوز كوريا الجنوبية في دور الـ16. - يواجه المنتخب المغربي نظيره الأميركي في ربع النهائي، الذي أظهر قوة كبيرة في البطولة بفوزه على كاليدونيا الجديدة وفرنسا، وتفوقه على إيطاليا في دور الـ16. - المباراة تُقام مساء الأحد بتوقيت القدس، حيث يسعى كلا الفريقين للوصول إلى المربع الذهبي في البطولة العالمية.

يسعى منتخب أشبال المغرب لكرة القدم (تحت 20 سنة) لمتابعة العروض القوية والوصول إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، عندما يخوض مواجهة قوية أمام منتخب الولايات المتحدة في الدور ربع النهائي، الذي وصل إليه بعد التفوق على منتخبات كبيرة مثل إسبانيا والبرازيل في دور المجموعات، وثم كوريا الجنوبية في دور الـ16.

ويخوض منتخب أشبال المغرب مواجهة الدور ربع النهائي في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 23:00 مساءً بتوقيت القدس المحتلة، أمام المنتخب الأميركي، الذي يُعد من بين المنتخبات التي ظهرت بمستوى قوي في البطولة العالمية حتى الآن، ويُمكنها أن تُسبب الكثير من الصعوبات للمنتخب المغربي الذي سيعمل باجتهاد من أجل محاولة الوصول إلى المربع الذهبي للكبار.

ووصل منتخب أشبال المغرب إلى الدور ربع النهائي، بعد أن تصدر مجموعته الثالثة برصيد ست نقاط من فوزين على كل من إسبانيا بهدفين نظيفين ومنتخب البرازيل (2-1)، ثم خسارة أمام منتخب المكسيك بهدف نظيف في الجولة الثالثة من دور المجموعات، فيما تخطى منتخب كوريا الجنوبية في مواجهة دور الـ16، بالفوز عليه (2-1)، ليصل إلى الدور ربع النهائي لمواجهة أميركا.

في المقابل، وصل منتخب أميركا إلى الدور ربع النهائي بعد أن حقق فوزين في دور المجموعات على كل من كاليدونيا الجديدة (9-1)، ثم على منتخب فرنسا بثلاثية نظيفة، وخسارة أمام جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة (1-2)، ليتأهل متصدراً للمجموعة الخامسة برصيد ست نقاط. وفي دور الـ16، فاجأ منافسه منتخب إيطاليا وأقصاه بثلاثية نظيفة، ليُثبت أنه قادر على مقارعة الكبار من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي والمباراة النهائية في نسخة عام 2025 التي تستضيفها تشيلي.