أسير سابق.. وفاة مدرب منتخب فلسطين للسيدات

- توفي ناصر دحبور، مدرب منتخب فلسطين للسيدات، بعد صراع مع سرطان البنكرياس، حيث قاد المنتخب في فترتين وحقق إنجازات بارزة، منها الوصول للمرتبة 86 في تصنيف "فيفا" ووصافة بطولة غرب آسيا 2014. - تعرض دحبور للأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكنه استمر في مسيرته الرياضية، حيث قاد أندية فلسطينية ونجح في صقل المواهب، وعمل مديراً فنياً لعدة أكاديميات كروية. - رغم معاناته من المرض، واصل دحبور تدريب منتخب السيدات، وكانت آخر محطاته مواجهة لبنان ودياً، قبل تدهور حالته الصحية ووفاته.

تُوفي مدرب منتخب فلسطين الأول لكرة القدم سيدات ناصر دحبور (57 عاماً) بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس، الذي لم يمهله أكثر من عام واحد. وقاد دحبور منتخب فلسطين للسيدات على فترتين، الأولى امتدت من عام 2014 حتى عام 2017 تمكّن فيها من إيصال "فدائي السيدات" إلى المرتبة السادسة والثمانين على سلم تصنيف "فيفا"، وهي ثاني أفضل مرتبة في تاريخ منتخب فلسطين للسيدات، إذ حصل حينها على وصافة بطولة غرب آسيا 2014، فيما امتدت الفترة الثانية من عام 2022 حتى وفاته، وتمكّن خلالها من مساعدة منتخب السيدات الفلسطيني في خوض لقاءات "استثنائية" ساهمت في إيصال رسالة القضية الفلسطينية، وأبرزها أمام فريق بوهيميان الأيرلندي، وكانت أول مباراة يخوضها منتخب فلسطين للسيدات في أوروبا.

وتعرض دحبور للأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي إثر نشاطه في الانتفاضة الفلسطينية الأولى (انتفاضة الحجارة)، لكنها لم تعرقل انطلاقته الصاروخية صانعَ ألعاب مميزاً مع فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني. وعلى مستوى مسيرته التدريبية، قاد دحبور أندية مؤسسة شباب البيرة، ومركز شباب الأمعري وطوباس، في دوري المحترفين الفلسطيني، ويُحسب له نجاحه في صقل عدد كبير من المواهب الفلسطينية، إذ عمل مديراً فنياً لعدد من الأكاديميات الكروية في فلسطين، وكان يُلقب بمدرب "المظالم"، بعد عمله فترات طويلة على رفع مستوى الأندية المهمشة في منطقة غرب محافظة رام الله والبيرة تحديداً، حيث تعود أصوله لبلدة خربثا بني حارث، غرب مدينة رام الله.

وعمل دحبور مدرباً لمنتخب فلسطين الأولمبي عام 2008، قبل توليه قيادة منتخب فلسطين تحت 19 عاماً. وواصل دحبور مهمته مدرباً لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم سيدات رغم معاناته بسبب المرض، وانشغاله بمراحل العلاج، فكانت آخر محطاته قيادة منتخب "فدائي السيدات" في مواجهة لبنان ودياً نهاية مايو/ أيار الماضي. واكتشف دحبور إصابته بمرض سرطان البنكرياس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وخاض مرحلة علاج صعبة في مستشفيات مدينة القدس، بسبب تعنت سلطات الاحتلال في إصدار الأوراق اللازمة، قبل تراجع حالته الصحية خلال الأسبوعين الأخيرين.