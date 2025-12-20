أسود ونسور وفيلة.. من ينتصر في "معركة" أمم أفريقيا بالمغرب؟

- استعدادات استثنائية للمغرب: يستضيف المغرب نهائيات كأس أمم أفريقيا بدءًا من 21 ديسمبر، مع تجهيز تسعة ملاعب في ست مدن لاستقبال المنتخبات والجماهير، مما يعكس استعدادات تنظيمية ولوجستية متميزة. - منافسة قوية وعودة منتخبات: تشهد البطولة عودة منتخبات مثل أوغندا والسودان، بينما يغيب المنتخب الغاني. يُتوقع أن يكون منتخب جزر القمر مفاجأة البطولة. - المرشحون للقب: المغرب ومصر من أبرز المرشحين، حيث يسعى المغرب للاستفادة من أسبقية الأرض والجمهور، بينما يطمح المنتخب المصري لاستعادة أمجاده السابقة.

يستعد المغرب لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم انطلاقاً من يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر/كانون الثاني، في نسخة يعتبرها الملاحظون من أقوى النسخ التي سيسيطر عليها التنافس الشديد بين المنتخبات الساعية للفوز باللقب القاري وخلافة منتخب ساحل العاج حامل لقب النسخة الماضية.

ولا شك أن المغرب - البلد المنظم - استعد كما يجب لتكون البطولة استثنائية بكل المقاييس، إذ خصص تسعة ملاعب موزعة على ست مدن جهـزت بأفضل ما يكون لاستقبال المنتخبات والوفود الرسمية والإعلاميين والجماهير.

وتحمل النسخة الجديدة لنهائيات كأس أمم أفريقيا في طياتها ملامح دورة قوية ومثيرة، ليس فقط من الجوانب التنظيمية واللوجستية وتنوع المدن المستضيفة، بل لقيمة المنتخبات المشاركة ونوعيتها، خصوصاً تلك التي سبق لها التألق في البطولات الماضية، والتي تسعى للبروز مجدداً وتطمح لكتابة تاريخ جديد في واحدة من أقوى البطولات القارية.

وبإلقاء نظرة على المنتخبات المشاركة، نلاحظ أن هذه الدورة تشهد عودة أوغندا والسودان وبوتسوانا وزيمبابوي إلى الواجهة بعد غياب عن الدورات الماضية، علاوة على عودة منتخب بنين الذي بلغ الدور ربع النهائي في نسخة 2019 التي احتضنتها مصر.



في المقابل، تشهد هذه النسخة غياب المنتخب الغاني، أحد عمالقة الكرة في القارة السمراء، إلى جانب منتخبات أخرى اعتادت الحضور في النهائيات القارية، على غرار غينيا بيساو وموريتانيا وغينيا.



ويبقى منتخب جزر القمر أحد أبرز المرشحين ليكون مفاجأة هذه النسخة ولعب دور "الحصان الأسود" بعد المردود الباهر الذي قدمة في الفترة الأخيرة، وبالنظر إلى التطور الملحوظ الذي طرأ على مستواه ومردوده.

وإذا ما تحدثنا عن المنتخبات المرشحة بقوة للقب، يتمتع "أسود الأطلس" بحظوظ وافرة للمنافسة بجدية على التتويج، فعلاوة على أسبقية الأرض والجمهور، تعرف تشكيلة المنتخب المغربي ثباتاً واستقراراً كبيرين، ووجود ترسانة من النجوم القادرين على تحويل حلم المغاربة إلى حقيقة. كما يعد المنتخب المصري من أبرز المرشحين، كيف لا وهو صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات برصيد سبعة ألقاب، وهو الذي يدخل هذه النسخة بطموح استعادة أمجاد غابت عنه منذ 15 عاماً حين توّج بلقب 2010 على حساب غانا بهدف نظيف.



من جهة أخرى، تبقى حظوظ الجزائر وتونس قائمة، وهي مرتبطة بتجاوز الدور الأول وبما سيقدمه كلا المنتخبين من مردود واستبسال واندفاع لتحقيق الهدف المنشود، في ظل صعوبات دائمة يفرضها حضور منتخبات نيجيريا والسنغال والكاميرون.