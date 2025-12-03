"أسود الرافدين".. لقب من عمق التاريخ يرافق العراق في كأس العرب

مع انطلاق كأس العرب 2025 في قطر، تتجه الأنظار مجدداً نحو منتخب العراق صاحب السجل الأبرز في تاريخ المسابقة والأكثر تتويجاً بلقبها (أربع مرات). وفي وقت تستعد فيه المنتخبات العربية لسباق جديد على المجد، يبرز "أسود الرافدين" بكونهم أحد أعرق الأسماء في البطولة، ليس فقط بما حققوه من ألقاب، بل أيضاً بما يحمله لقبهم الشهير من جذور تاريخية ضاربة في عمق حضارة بلاد الرافدين.

وفي تصريحات سابقة، كشف الباحث والمؤرخ العراقي، علي النشمي، في حديث تلفزيوني، عن القصة الكاملة وراء إطلاق لقب "أسود الرافدين" على منتخب العراق، مؤكداً أن التسمية لم تأتِ من فراغ، بل تستند إلى جذور تاريخية تمتد لآلاف السنين. وقال النشمي: "إن لقب أسود الرافدين أُطلق لأول مرة عام 1986، تزامناً مع تأهل العراق إلى كأس العالم بالمكسيك"، عندما اقترح هو شخصياً هذا الاسم على عدد من الإعلاميين الشباب، قبل أن "ينتشر تدريجياً عبر المعلقين والصحافيين، ثم يترسخ في وسائل الإعلام العربية والدولية".

وأوضح أن العراق عُرف تاريخياً بأنه أكثر أرض في المنطقة وجوداً للأسود، إذ كان يعيش فيه النوع الآسيوي المعروف بخفته ومراوغته، مؤكداً أن الرومان عندما وصلوا إلى بلاد الرافدين كانوا يصفونها بـ "أرض الأسود"، ويأخذون منها أعداداً كبيرة لاستخدامها في ساحات "الكولوسيوم". وأشار النشمي إلى أن حضور الأسد في الثقافة العراقية قديم جداً، فقد ظهر في النقوش البابلية والآشورية رمزاً للقوة والملكية، ما جعل الاقتران بين المنتخب الوطني وهذا الحيوان المهيب أمراً طبيعياً ومتجذراً في الوعي العراقي. واختتم بالقول: "إن اللقب بات اليوم جزءاً من الهوية الرياضية للبلاد، ورمزاً للشجاعة والصمود، بعدما أصبح العراقيون والجماهير العربية ينادون المنتخب بـ (أسود الرافدين) بكل فخر".