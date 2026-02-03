أسماءٌ من عالم الرياضة ورد اسمها في وثائق إبستين

- كشفت الوثائق عن مراسلات بين جيفري إبستين وشخصيات رياضية بارزة مثل ستيف تيش وكيسي واسرمان، حيث أظهرت تواصلهم مع إبستين أو شريكته غيسلين ماكسويل دون تورط جنائي مباشر. تيش اعترف بعلاقته بإبستين، بينما أعرب واسرمان عن أسفه لمراسلاته مع ماكسويل. - تضمنت الوثائق أسماء مثل تود بوهلي وبول ألين، حيث أظهرت الرسائل تواصلهم مع إبستين في سياقات اجتماعية أو علمية دون دلالة على مخالفات قانونية. بوهلي عقد اجتماعين مع إبستين في 2011. - شملت الوثائق أسماء أخرى مثل جوش هاريس ودان سنايدر ورون بيركل، حيث أظهرت المراسلات محاولات إبستين للتواصل معهم دون تورط جنائي. هاريس حاول تجنب الاجتماعات مع إبستين.

كُشف يوم الجمعة الماضي عن أكثر من ثلاثة ملايين وثيقة تتعلق بجيفري إبستين، المُدان بإدارة شبكة اتّجار بالقاصرات، والذي وُجد "منتحراً" في زنزانته بولاية نيويورك عام 2019، حيث تشير الوثائق إلى أنّ العديد من الشخصيات الرياضية البارزة راسلوا إبستين خلال السنوات الماضية، وهذا لا يعني بأيّ حال من الأحوال توجيه اتهام أو الإشارة إلى تورّط جنائي، إذ إن ورود الأسماء يقتصر على مراسلات أو إشارات لا تُدين أصحابها حتى اللحظة، إذ لم تثبت بحق أحدهم أيّ مخالفات قانونية.

ستيف تيش

وتضمّنت الوثائق مراسلات بدا فيها أن إبستين ربط ستيف تيش، المالك المشارك ورئيس مجلس إدارة فريق نيويورك جاينتس، بنساء، وهو ما دفع الأخير للاعتراف بعلاقته بالرجل المدان لكنه نفى ارتكاب أي مخالفة، بحسب ما ذكر موقع "فرونت أوفيس سبورت" الأميركي الاثنين، الذي نقل بعض المحادثات بينهما، وتضمّنت عبارات مثل: "هل هي مرحة؟ وهل هديتي في نيويورك؟"، بينما وصف إبستين إحدى السيدات بأنّها "تاهيتية تتحدث الفرنسية بطلاقة"، من دون أن يشكل ذلك دليلاً على تورّطٍ قانوني لأي طرف.

كيسي واسرمان

كما ورد أيضاً اسم رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس 2028، كيسي واسرمان، بعدما تواصل مباشرة عام 2003 مع غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين المحكوم عليها بالسجن حالياً لمدّة 20 عاماً، وهو ما دفع واسرمان لإصدار بيانٍ رسمي السبت الماضي، قال فيه: "أشعرُ بأسفٍ بالغ لمراسلاتي مع غيسلين ماكسويل"، والتي قال إنّها جرت "قبل وقت طويل من انكشاف جرائمها المروعة. لم تكن تربطني أي علاقة شخصية أو تجارية بجيفري إبستين. وكما هو موثق، فقد شاركتُ في رحلة ضمن وفد من مؤسسة كلينتون عام 2002 على متن طائرة إبستين. أشعر بأسف بالغ لأي صلة لي بأي منهما". ويؤكد هذا البيان أنّ ذكر اسمه في الوثائق لا يشكل اتهاماً جنائياً.

تود بوهلي وبول ألين

وضمّت الوثائق أيضاً اسم مالك نادي تشلسي، تود بوهلي، وهو شريكٌ في ملكية فريقي لوس أنجليس دودجرز وكذلك ليكرز لكرة السلة. ووفقاً للمصدر ذاته، أشارت الرسائل إلى أنّه عقد اجتماعين مع إبستين في عام 2011، من دون أن تكون هناك أي أحكام أو اتهامات جنائية مرتبطة به. أما المالك الراحل لفريقي سياتل سي هوكس وبورتلاند ترايل بلايزرز، بول ألين، فقد أظهرت الرسائل رغبة إبستين في التواصل معه، إذ ورد في بريد إلكتروني عن حفل عشاء عام 2012: "إذا كان بول ألين قادماً فسأكون ممتناً لو أمكنني الجلوس معه". وجاء في رسالة أخرى عام 2014 حُجبت معلومات الاتصال فيها: "التقى جيفري ببول قبل أيام، وأخبره ألين أنّه يجب عليه المرور لرؤية مشروعه المتعلق بدماغ الفأر". ويُشير ذلك إلى تواصل علمي أو اجتماعي دون دلالة قانونية على تورط ألين بأي مخالفة.

جوش هاريس

وننتقل بعدها إلى جوش هاريس، الشريك في ملكية فرق واشنطن كوماندوز، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ونيو جيرسي ديفلز، وكريستال بالاس الإنكليزي، وفريق كرة السلة النسائي الجديد في فيلادلفيا، إذ تُظهر رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين هاريس ومساعدي إبستين، وأحياناً بينهما مباشرة، محاولات الأخيرة المتكررة لتحديد مواعيد اجتماعات أو دعوة هاريس إليها، والذي تهرّب في معظم الأوقات، لكنه حضر مرة واحدة على الأقل عام 2014، وسأل إبستين هاريس عمّا إذا كان قد استمتع بالإفطار، فأجاب: "نعم، استمتعت كثيراً. شكراً لك على دعوتي". وصرّح متحدث باسم هاريس لموقع FOS: "لم تكن لجوش هاريس أي علاقة مستقلة مع جيفري إبستين. سعى هاريس إلى منع محاولات تطوير علاقتهما. وكما تشير هذه الرسائل الإلكترونية، حاول تجنّب الاجتماع معه، فألغى الاجتماعات وطلب من الآخرين الردّ على مكالماته". ويؤكد هذا أنّ ذكر اسمه في الوثائق لا يعكس أي تورط جنائي.

دان سنايدر

وفي الوقت عينه، ورد اسم دان سنايدر، المالك السابق لفريق واشنطن كوماندوز، في رسالة بريد إلكتروني عام 2008، حين تمّت الموافقة على رحلة مروحية يُعتقد أنّها مرتبطة بمالك الفريق، كما ذُكر اسمه في رسالة أخرى عام 2016 لحضور فعالية ما، وعُثر أيضاً على صفحات فارغة تحمل شعاراً رسميًا يعود لجون كوالسكي، المدير التنفيذي السابق للفريق، والذي عمل، وفقاً لحسابه على لينكد إن، مع النادي بين عامي 2012 و2015، من دون أن تكون هناك أي ادعاءات أو أحكام قضائية ضده.

رون بيركل

أما رون بيركل، الشريك في ملكية فريق بيتسبرغ بنغوينز (المالك الأكبر سابقاً) والمؤسس السابق لفريق NWSL Wave، فتعود علاقاته بدائرة إبستين لسنوات طويلة، وقد ظهر اسمه في دعوى قضائية رُفعت ضد المجرم الجنسي نفسه عام 2024، وهو واحد من بين العديد من الأشخاص، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذين كانوا على "علم برغبة إبستين الجنسية تجاه الفتيات القاصرات". وبحسب مقابلة مع إحدى الضحايا، قال بيركل إن إبستين "لم يكن رجلاً صالحاً"، وتمنى لو لم يلتقِ به قط، وقد نُشرت سابقاً صورة لهما مع بيل كلينتون. ويؤكد هذا البيان أنّ ذكره في الدعوى لا يشكل حكماً قضائياً أو إثباتاً لأي مخالفة.

زيغي ويلف في وثائق إبستين

وأخيراً، ظهر أيضاً اسم مالك فريق مينيسوتا فايكنغز، زيغي ويلف، خلال رسائل بريد إلكتروني من عام 2015، حيث كان يرغب في شراء منزل من إبستين في باريس. أما لاعب البيسبول السابق، سامي سوسا، فقد حضر حفلاً في أحد قصور منطقة هامبتونز في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، وكان من بين الحاضرين ترامب وإبستين، الذي بدوره تواصل مع لاعب فريق أتلانتا هوكس لكرة السلة، اللاتفي كريستابس بورزينغيس، بشأن اتهامات بالاغتصاب، والتي نفاها اللاعب، إذ كتب إبستين له: "هل لديك محقق تثق به؟"، ويشير هذا إلى التواصل وحده، دون أي إثبات قانوني لتورط اللاعبين المذكورين بأي جريمة.