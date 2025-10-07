أسعار جنونية لتذاكر المباراة الأخيرة المحتملة لليبرون جيمس

- اشتعلت سوق التذاكر لمباراة لوس أنجليس ليكرز ويوتا جاز في أبريل 2026، وسط شائعات بأنها قد تكون المواجهة الأخيرة للنجم ليبرون جيمس في الدوري الأمريكي للمحترفين، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار التذاكر لتتجاوز 8300 دولار. - أثار ليبرون جيمس الجدل بمنشور غامض على وسائل التواصل الاجتماعي، معلناً عن قرار مهم سيكشف عنه قريباً، مما زاد من التكهنات حول اعتزاله أو تمديد عقده أو مشروع جديد. - تهافت عشاق ليبرون من جميع أنحاء العالم لحجز مقاعدهم في "كريبتو.كوم أرينا"، ليشهدوا ما قد يكون الوداع الأخير للملك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

اشتعلت سوق التذاكر في الولايات المتحدة، قبل أشهر من موعد مباراة نادي لوس أنجليس ليكرز أمام يوتا جاز، المقرّرة في الثاني عشر من إبريل/نيسان 2026، وسط موجة من الشائعات، التي ترجّح أن تكون المواجهة الأخيرة للنجم الأميركي، ليبرون جيمس (40 عاماً)، في الموسم النظامي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "NBA".

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأنباء قد أدت إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار التذاكر، بعد أن تجاوز أقلّها سعر 770 دولاراً، فيما وصل بعضها إلى أكثر من 8300 دولار، لتتحوّل المواجهة إلى حدث استثنائي يتجاوز حدود الرياضة إلى ظاهرة تحمل اسم "الملك جيمس".

وأثار اللاعب الأسطوري الجدل مجدداً، بعدما نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل منشوراً غامضاً، أعلن فيه أنه سيُقدّم ما سماه بالقرار الأهم من بين جميع القرارات، الثلاثاء المقبل، دون أن يوضّح طبيعة هذا الإعلان أو علاقته بمستقبله في الملاعب. وتحوّل ذلك التصريح القصير إلى وقود لشائعات لا تنتهي حول احتمال اعتزاله مع اقتراب عيد ميلاده الحادي والأربعين، إذ يرى كثيرون أنّ الوقت قد حان ليغلق ليبرون جيمس آخر فصول مسيرته الأسطورية، بينما يعتقد آخرون أنّه يجهّز لإعلان آخر يخصّ تمديد عقده، أو مشروعاً تجارياً جديداً يحمل بصمته المعتادة.

ورفعت شركات بيع التذاكر الإلكترونية أسعارها، خلال ساعات قليلة بعد المنشور، لتتحول من أرقام متوسطة لا تتجاوز 100 دولار إلى مستويات فلكية تفوق 770 دولاراً للمقاعد البعيدة، وأكثر من 8300 دولار لتذاكر الصفوف الأمامية القريبة من أرضية الملعب.

وساهمت حالة الغموض في مضاعفة الإقبال، إذ يسعى عشاق ليبرون جيمس، في كل أنحاء العالم، إلى حجز أماكنهم في "كريبتو.كوم أرينا" في لوس أنجليس، ليشهدوا ما قد يكون الوداع الأخير للملك، بعد أكثر من عقدين من المجد، وأربعة ألقابٍ في الـ"NBA"، وعدة جوائز لأفضل لاعب.