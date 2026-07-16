أسعار تذاكر نهائي كأس العالم.. الأغلى تجاوزت 188 ألف يورو

- شهدت أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026 ارتفاعاً جنونياً، حيث بلغت أغلى تذكرة 188,803 يوروهات، بينما وصلت التذاكر الرخيصة إلى 4,451 يورو، مما أثار استياء الاتحاد الإسباني لكرة القدم. - وصف رئيس الاتحاد الإسباني، رافاييل لوزان، الأسعار بأنها غير مقبولة، مشبهاً إياها بتقلبات أسعار تذاكر الطيران، مشيراً إلى أن المشجعين من الطبقتين المتوسطة والعاملة يواجهون صعوبات كبيرة في تحمل هذه التكاليف. - رغم تعهد فيفا بوضع أسعار مناسبة، إلا أن السوق يشهد ارتفاعاً هائلاً في أسعار تذاكر نصف النهائي والنهائي، مما دفع الاتحاد الإسباني لتقديم شكوى رسمية.

شهدت الساعات الماضية ارتفاعاً جنونياً في أسعار تذاكر نهائي مونديال 2026، بعدما أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أمس الأربعاء، أن جماهير الرياضة بدأت الحديث عن أسعار فلكية لا يستطيع المشجع العادي تحملها وليست لديه القدرة على دفع الأموال من أجلها.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن أغلى تذكرة للمواجهة النهائية في مونديال 2026 يبلغ سعرها 188,803 يوروهات، وهو مبلغ فلكي لا يستطيع المشجع الرياضي العادي دفعه، لكن الصدمة كانت في أسعار التذاكر الرخيصة، التي بلغت 4,451 يورو، الأمر الذي جعل الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعبر عن استيائه من هذا الأمر.

ووصف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافاييل لوزان، في حديثه مع إذاعة كادينا سير الإسبانية، أسعار التذاكر بقوله: "ما يحدث يُشبه أسعار تذاكر الطيران، لأنها تتقلب باستمرار وهذا أمر مشين وغير مقبول، لأن العديد من المشجعين لدينا من الطبقتين المتوسطة والعاملة، ويقدمون تضحيات هائلة حتى يحضروا المباريات، وهم يدفعون أيضاً أسعار تذاكر الرحلات الجوية والفنادق وغيرها".

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ويظهر على موقع إعادة بيع التذاكر الرسمي، الذي يشرف عليه فيفا (يأخذ عملة بنسبة 15% على كل معاملة)، إدراج أربع تذاكر من الفئة الأولى بسعر يقارب 2.3 مليون يورو (أقل بقليل من مليوني يورو) منذ نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، دون معرفة ما إذا كان هناك أشخاص قاموا بشرائها.

ورغم تعهد فيفا بأنه وضع أسعار مناسبة لجميع التذاكر في الفئات الأربع، لكن السوق الحالية تشير إلى ارتفاع هائل للغاية في أسعار تذاكر نصف نهائي ونهائي بطولة كأس العالم 2026، حتى وصل الأمر إلى شكوى رسمية من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي يُطالب بضرورة النظر في وضع المشجعين الذين يعانون كثيراً في مسألة الحصول على هذه التذاكر.