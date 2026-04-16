أسعار تذاكر المترو في كأس العالم تصدم الجماهير

- تواجه كأس العالم 2026 تحديات كبيرة، منها صعوبة الحصول على التأشيرات وارتفاع الأسعار، مما يثير قلق الجماهير التي ستتوجه إلى الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا لحضور المباريات. - المدن المضيفة في الولايات المتحدة، مثل نيويورك، تدرس رفع أسعار المواصلات العامة بشكل كبير خلال البطولة، مما يثير استياء المسؤولين والجماهير، حيث قد تصل تكلفة الرحلة بين مانهاتن وملعب ميتلايف إلى أكثر من 100 دولار. - حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، انتقدت الأسعار المرتفعة، مؤكدة على ضرورة جعل البطولة متاحة بأسعار معقولة، بينما تطالب السلطات المحلية "فيفا" بالمساهمة في التكاليف اللوجستية والأمنية.

تواجه الأزمات كأس العالم 2026 قبل انطلاقتها الرسمية، في نسخة ستقام بعد أشهر قليلة في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا. وتنتظر الجماهير التي ستحضر المباريات في أميركا، صعوبات كثيرة، خاصة بعد الإجراءات التي فرضتها السلطات على جماهير بعض البلدان من أجل الحصول على التأشيرة، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وغيرها من الملفات الأخرى، مثل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت مجلة أونر مونديال الفرنسية، أمس الأربعاء، أن عدداً من المدن المُضيفة لمنافسات كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة، تدرس رفع أسعار المواصلات العامة بشكل كبير خلال أيام المباريات التي يكثر فيها التنقل، الأمر الذي أثار استياء المسؤولين المحليين والجماهير. ففي مدينة نيويورك، قد تتجاوز تكلفة الرحلة ذهاباً وإياباً بين مانهاتن وملعب ميتلايف 100 دولار، مقارنةً بأقل من 13 دولاراً في الأحوال العادية.

ويعزى هذا الارتفاع الكبير في الأسعار بشكل خاص إلى التكاليف اللوجستية والأمنية المرتبطة بتنظيم المباريات الثماني المقررة في الملعب، بما فيها المباراة النهائية في 19 يوليو/تموز، ووفقًا لصحيفة "ذا أثليتيك" الأميركية، فإن زيادة استخدام شبكة النقل لهذه الفعاليات سيُكلف ما يقارب 48 مليون دولار. وهو مبلغ ترفض السلطات المحلية تحمله بمفردها، ولذلك طلب السيناتور تشاك شومر من "فيفا" المساهمة مالياً.

واستنكرت حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، أسعار التذاكر "الباهظة بشكل فاحش"، مؤكدةً على ضرورة أن تبقى البطولة "متاحة وبأسعار معقولة"، وفي بوسطن، تُشير السلطات المحلية بالفعل إلى أن سعر تذاكر الذهاب والعودة إلى الملعب سيبلغ 80 دولاراً، أي أربعة أضعاف السعر المعتاد.