أسطورة ليفربول يحمّل صلاح مسؤولية تراجع "الريدز" ويطالبه بالرحيل

- أثار غرايم سونيس جدلاً بتصريحاته حول تراجع مستوى محمد صلاح، مشيراً إلى أن أفضل فتراته قد ولّت، وأن تراجعه أثر سلباً على أداء ليفربول هذا الموسم. - أرقام صلاح هذا الموسم، بعشرة أهداف وتسع تمريرات حاسمة، تُعتبر متواضعة مقارنة بمواسمه السابقة، مما دفع سونيس لاقتراح رحيله رغم عقده الممتد حتى 2027. - رغم تأهل ليفربول في دوري الأبطال، قلل سونيس من قيمة الانتصار، متوقعاً تتويج أرسنال بالدوري، وانتقد تشلسي لافتقاره للهوية الواضحة.

أثار أسطورة نادي ليفربول غرايم سونيس (72 عاماً)، جدلاً واسعاً بتصريحاته الحادة حول مستوى محمد صلاح (33 عاماً)، معتبراً أن أفضل فترات النجم المصري باتت خلفه، وأن تراجعه يمثل السبب الأبرز للموسم المتذبذب الذي يعيشه ناديه.

وأوضح سونيس، وفي حديثه لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس السبت، أن مسيرة اللاعب بعد سن 33 تسلك أحد طريقَين، إما تراجعاً حاداً أو انخفاضاً تدريجياً، مشيراً إلى أنه يرى صلاح في الفئة الأولى. وأضاف أن أرقام اللاعب هذا الموسم لا ترقى لما قدمه في السنوات الماضية، مؤكداً أن غياب تأثيره الحاسم صدم الجماهير والجهاز الفني، خاصة أن الفريق كان يعتمد عليه دائماً في قلب المباريات الصعبة.

وبيّن سونيس أن حصيلة صلاح هذا الموسم، والمتمثلة برصيد عشرة أهداف وتسع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، تُعد متواضعة مقارنة بمواسمه السابقة التي كان يسجل فيها أرقاماً مضاعفة، معتبراً أن تراجع الإنتاجية الهجومية انعكس مباشرةً على نتائج الفريق. وذهب إلى أبعد من ذلك، حين أكد أن على ليفربول التفكير جدياً في رحيل صلاح بنهاية الموسم، رغم امتداد عقده حتى عام 2027.

ورغم تأهل ليفربول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على غلطة سراي، إلّا أن سونيس قلل من قيمة الانتصار، معتبراً أن الفريق التركي ظهر بمستوى ضعيف، وأن ليفربول الحالي ليس بالقوة نفسها التي كان عليها في الموسم الماضي. وعلى صعيد المنافسة المحلية، توقع سونيس تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، مشيداً بواقعية الفريق وقدرته على حسم المباريات. وفي ختام تصريحاته، لم يُخفِ سونيس استياءه من مستوى تشلسي، واصفاً الفريق بأنه يفتقر للهوية الواضحة، ومشيراً إلى أن المدرب يحاول الظهور بأسلوب معقد لا ينسجم مع طبيعة كرة القدم، وهو ما يفسر، برأيه، الإخفاقات المتكررة للفريق هذا الموسم.