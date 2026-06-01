أسطورة كرة القدم الإنكليزية يُصارع مرحلة متقدمة من مرض السرطان

- كشف كيفن كيغان، أسطورة كرة القدم الإنكليزية، عن معركته مع المرحلة الرابعة من السرطان، مشيراً إلى تفاصيل تجربته مع المرض وكيفية تعامله مع التشخيص والعلاج، وذلك خلال ظهوره في مسرح نيوكاسل. - أكد كيغان، الذي قاد منتخب إنكلترا سابقاً، أنه سيعود إلى ملعب سانت جيمس بارك لأول مرة منذ 2008، معبراً عن رغبته في توديع النادي بشكل لائق بعد مغادرته في ظروف صعبة. - كيغان، الذي حقق إنجازات كبيرة كلاعب ومدرب، تحدث عن طبيب معجب بليفربول يستخدم طريقة جديدة لعلاجه، مشيراً إلى موقف طريف جمعه بالطبيب حول نسبة نجاح العلاج.

كشف أسطورة كرة القدم الإنكليزية كيفن كيغان (75 سنة) عن صراعه مع مرحلة متقدمة جداً من مرض السرطان، وعن تفاصيل مهمة في حياته عند الإعلان عن معركته مع المرض وكيف واجه الأمر، وهو الذي يُعد من بين أبرز نجوم كرة القدم الإنكليزية ومنتخب الأسود الثلاثة.

وتحدث كيغان عن معركته مع مرض السرطان في مرحلته الرابعة، في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية خلال إلقائه كلمة خاصة بمسرح في مدينة نيوكاسل أمس الأحد، حيث كشف عن مرضه وكيفية تعامله مع الخبر، وعن موقف طريف عاشه مع الطبيب بشأن العلاج الذي بدأ فيه بمجرد أن عرف بمسألة المرض.

وفي التفاصيل، نُقل مدرب منتخب إنكلترا السابق إلى المستشفى بعد معاناته من أعراض في البطن، ثم أكدت عائلته تشخيص إصابة نجم ليفربول بالسرطان، وأنه سيخضع للعلاج، وكان ظهور كيغان أمس الأحد في مسرح تاين أول ظهور علني له منذ تأكيد تشخيصه، وفي حديثه مع المذيع بيتر غريفز، أكد أنه سيعود إلى ملعب سانت جيمس بارك لأول مرة منذ آخر فترة له مدرباً عام 2008، وأشار كيغان إلى أنه يريد توديع النادي وداعاً لائقاً، بعد أن غادره في ظروف غير جيدة إثر خلاف علني مع المالك السابق مايك آشلي.

وقال كيغان أمام الحضور: "أريد أن أودعكم. لم تسنح لي الفرصة عندما غادرت النادي في المرة السابقة"، كما وصف لاعب ومدرب نيوكاسل السابق اجتماعاً مع طبيب ناقشا فيه علاجه قائلاً: "أخبرونا أن لدينا طبيباً مُميزاً يستخدم طريقة جديدة لمكافحة ما أعاني منه، وهو سرطان في المرحلة الرابعة. كان الطبيب من مشجعي ليفربول، وعليه ذهبتُ لمقابلته. كنتُ أعلم أنني لن أسير وحدي، كما تعلمون". وفي حديثه عن مزحةٍ أطلقها، أضاف كيغان: "سألتُ الاستشاري عن نسبة نجاحه فقال: حوالي ثلاثة من عشرة. قلتُ له: لو كنتَ مهاجماً ولم تُسجّل سوى ثلاثة أهداف من أصل عشرة، لاستبعدتُك من فريقي. لكن حتى الآن، مهما كان ما فعله بي، فهو ناجح".

يُذكر أن كيغان تُوج خلال مسيرته مع ليفربول بثلاثة ألقاب في الدرجة الإنكليزية الأولى، وكأسين أوروبيين، وكأس الاتحاد الإنكليزي، كما فاز بالكرة الذهبية مرتين، وهو الإنكليزي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز. أما مدرباً، فاشتهر بتصريحه الشهير "أتمنى لو نهزمهم" في وجه السير أليكس فيرغسون، وجاء هذا التصريح الشهير بعد أن فرّط فريقه نيوكاسل في تقدمه بفارق 13 نقطة وخسر لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لصالح مانشستر يونايتد عام 1996.