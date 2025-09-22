أسطورة ريال مدريد يُحذّر فينيسيوس: الإدارة لن تصمت على تصرفاتك

- وجه خورخي فالدانو تحذيرات لفينيسيوس جونيور، مشيراً إلى ضرورة تحسين مستواه بعد انتهاء حقبة كارلو أنشيلوتي، وتجنب التصرفات التي تؤثر سلباً على غرفة الملابس، حيث أن الإدارة لن تتسامح مع مثل هذه السلوكيات. - أكد فالدانو على أهمية أن يكون فينيسيوس ممثلاً رائعاً، لا يظهر غضبه أمام الكاميرات، لتجنب أن يصبح حديث وسائل الإعلام، مشدداً على أن مصلحة ريال مدريد تأتي فوق أي اعتبار. - حذر فالدانو من أن استمرار فينيسيوس في تصرفاته قد يؤدي إلى صراعات داخل الفريق، مشيراً إلى ضرورة التركيز على تحسين مستواه ونسيان خيبة الأمل من عدم الفوز بالكرة الذهبية.

وجه أسطورة نادي ريال مدريد السابق، خورخي فالدانو (69 عاماً)، تحذيرات شديدة اللهجة إلى النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، الذي ظهر غاضباً من مدربه تشابي ألونسو، بعدما أخرجه من المواجهة، التي انتصر فيها الفريق الملكي على ضيفه إسبانيول، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الدوري الإسباني، السبت الماضي. وقال خورخي فالدانو في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الاثنين: "من شاهد التسجيل المصوّر، أثناء حديث فينيسيوس مع المدرب تشابي ألونسو، يعلم جيداً أن البرازيلي لم يعد كما كان سابقاً، لأنه لم يستوعب حتى الآن أن حقبة المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، قد انتهت مع نادي ريال مدريد، وعليه الآن تحسين مستواه فقط".

وتابع أسطورة ريال مدريد: "يجب على فينيسيوس جونيور العمل على نحوٍ كبير لإقناع المدرب تشابي ألونسو، لأن ما فعله أعتبره تصرفاً خاطئاً، وغير صحي، ويؤثر على غرفة تغيير الملابس، وغضبه الذي كان يجعله يدخل في مشاحنات مع جماهير الفرق المنافسة، أصبحنا نراه ضد المدير الفني، وعليه أن يعلم أن الإدارة لن تصمت على هذه التصرفات، لأن مصلحة نادي ريال مدريد فوق أي اعتبار، مهما كان اسم اللاعب أو شأنه".

وأوضح: " فينيسيوس جونيور لا يدرك فداحة ما يفعله، رغم أنني أعلم جيداً أنه يتمتع بشخصية مميزة، لكن على لاعب كرة القدم أن يكون ممثلاً رائعاً، لا يظهر ما يشعر به من غضب أمام عدسات المصورين، الذين يلتقطون كل شيء، وبعدها يصبح ما يفعله حديث وسائل الإعلام العالمية والجماهير الرياضية، والحذر واجب في مثل هذه المواقف، لأنّ إدارة ريال مدريد لن تصمت طويلاً على تصرفاتك، وهذه نصيحتي لك".

وختم أسطورة نادي ريال مدريد السابق، خورخي فالدانو، حديثه: "إذا استمر فينيسيوس جونيور في تصرفاته، فإنه سيخلق صراعاً داخل غرفة تغيير الملابس، ويبث الفرقة بين النجوم، وعليه التركيز فقط على مستواه الذي تراجع، ونسيان خيبة الأمل التي عاشها، نتيجة عدم حصوله على جائزة الكرة الذهبية، لأن الطريق ما زال طويلاً أمامه، وهو صغير في السن، لكن عليه معرفة أن هذا الوضع لن يستمر كثيراً، وتشابي ألونسو سيتحرك، وبعدها سيجد البرازيلي نفسه على مقاعد البدلاء، وعندها ستظهر الإدارة ردة فعلها، لأنه لا يوجد نجم فوق مصلحة الفريق".