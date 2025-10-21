أسطورة اليونايتد: إيزاك لا يستحق اللعب في ليفربول

- واين روني ينتقد بشدة انتقال ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، مشيراً إلى أن اللاعب غير جاهز بدنياً وذهنياً، ويصف الصفقة بالخاسرة. - يؤكد روني أن إيزاك لم يحصل على فترة إعداد كافية، مما يؤثر على أدائه، ويقترح أن يجلس على دكة البدلاء حتى يستعيد لياقته. - يشدد روني على أهمية فترة الإعداد لأي لاعب، ويشير إلى أن إيزاك لم يكن مستعداً للموسم الجديد، مما يضع ضغطاً على المدرب أرني سلوت.

شنّ أسطورة منتخب إنكلترا ونادي مانشستر يونايتد السابق، واين روني، هجوماً حاداً على النجم السويدي، ألكسندر إيزاك (26 عاماً)، مؤكداً أنه لا يستحق اللعب مع فريق بحجم ليفربول، ووصف صفقة انتقاله القياسية من نيوكاسل يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بأنها خاسرة.

وقال روني، في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الاثنين: "إيزاك غير جاهز بدنياً، ولا حتى ذهنياً، بسبب طريقة انتقاله الدراماتيكية في سوق الانتقالات الصيفية من نيوكاسل إلى ليفربول، وعلى المدرب أرني سلوت منح السويدي بعض الوقت، حتى يجلس على دكة البدلاء، ويحظى بفترة إعداد بدني خاصة، حتى يتمكن من استعادة لياقته كلياً".

وتابع: "لو كنت مدرب ليفربول، لن أسمح بخوض إيزاك أي دقيقة لعب، لأنه غير جاهز نهائياً، منذ انتقاله من نيوكاسل، خاصة أنه لم يحصل على التدريب بشكل كافٍ، ولم يخض فترة إعداد حقيقية للموسم الحالي، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأي لاعب، وهو كان يجلس في منزله يتحدث مع وكيل أعماله لساعات طويلة يومياً، حتى يرحل عن نيوكاسل، الذي كان يخوض معسكراً إعدادياً".

وختم روني حديثه: "من الصعب جداً أن تكون في أفضل حال عندما لا تخوض فترة إعداد، ربما حاول إيزاك أن يتدرب بمفرده في الصيف الماضي، لكنّه يدفع الثمن الآن، والجميع شاهد وتابع ما فعله منذ انضمامه إلى ليفربول، الذي لا يستحق أن يلعب معه الآن، وعلى الجهاز الفني إدراك ذلك، وأعلم حجم الضغط، الذي يعيشه أرني سلوت، الذي بات مطالباً من جماهير الريدز بضرورة الدفاع عن لقب الدوري الإنكليزي الممتاز".