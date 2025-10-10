أسطورة المُلاكمة يهاجم فيوري وجوشوا: مثيران للشفقة

- كارل فروش ينتقد تايسون فيوري وأنطوني جوشوا بسبب الحديث المستمر عن نزال محتمل بينهما في 2026، مشيراً إلى أن فيوري لم يعتزل فعلياً بسبب الإغراء المالي الكبير، رغم تعبه وزيادة وزنه. - فروش يعتبر أن فيوري وجوشوا تجاوزا أفضل مستوياتهما، حيث خسر جوشوا أمام دوبوا وتعرض فيوري لهزيمتين متتاليتين أمام أوسيك، مما يجعلهما مثيرين للشفقة. - تصريحات فروش تأتي وسط تكهنات حول عودة فيوري للملاكمة بسبب الأموال الكبيرة المتوقعة من النزال، رغم رغبته المعلنة في الاعتزال.

شنّ أسطورة المُلاكمة السابق، البريطاني كارل فروش (48 عاماً)، هجوماً حاداً على مواطنيه: تايسون فيوري وأنطوني جوشوا بسبب كثرة الحديث عن احتمال تنظيم نزال بينهما خلال عام 2026 من أجل حسم الجدل الدائر حول هوية أفضل مُلاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وقال فروش، في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية أمس الخميس: "الجميع يعتقدون أن فيوري اعتزل الملاكمة، لكنني لا أظن ذلك، لأنه يعلم حجم الأموال التي سيحصل عليها حال موافقته على مواجهة أنطوني جوشوا، الذي لن يتمكن من تحقيق الانتصار نهائياً، لكن الحقيقة تكمن في إصابة تايسون بالتعب من كثرة خوض النزالات، كما أنه اكتسب وزناً زائداً وعانى كثيراً حتى يتخلص منه، وأصبحنا نراه يقوم بنشر تسجيلات مصورة خلال الفترة الماضية تظهر عودته إلى صالة التدريب".

وتابع: "بالنسبة لي، فإن كلاً من فيوري وجوشوا مثيران للشفقة، لماذا أصبح نزالهما محط أنظار الجميع؟ لا ألقاب عالمية، وكلاهما تجاوز أفضل مستوياته، وانتهى أمرهما، وفي حال قلتم لي أنطوني ما زال يملك شيئاً، فإجابتي واضحة، وهي خسارته المذلة أمام دوبوا، فيما خسر تايسون مرتين متتاليتين أمام أوسيك، وما زالت لديه القدرة على الخروج إلى وسائل الإعلام والتذمر من كيفية هزيمته، وأعلم أن كلماتي قاسية، لكنها الحقيقة المرة، وشيء يدعو للحزن".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تصريحات أسطورة المُلاكمة السابق كارل فروش تأتي بعدما دار الحديث، خلال الأسابيع الماضية، حول عدم رغبة تايسون فيوري بخوض نزال ضد أنطوني جوشوا، لأنه يريد التمسك بقرار اعتزاله، لكن الجميع يعلمون أن الأموال التي سيحصل عليها من المواجهة، التي ينتظرها الجميع، ستجعله يعود مرة أخرى إلى الحلبات، خاصة أن النزال سيكون ضمن الأغلى في تاريخ رياضة "الفن النبيل".