أسطورة التنس يكسر صمته: لا تقارنوني بألكاراز وسينر

- رافاييل نادال يرفض المقارنة بينه وبين اللاعبين كارلوس ألكاراز ويانيك سينر، مشيراً إلى أن كلاهما يمثل نمطاً جديداً في التنس ولا يشبه أسلوبه. - ألكاراز يتميز بعفويته وحرية لعبه، مما يجعله غير متوقع في البطولات، لكنه يرتكب الأخطاء بسبب عدم اتباعه لنمط ثابت، بينما سينر يتبع خطة لعب واضحة ويظهر ثباتاً وتطوراً مستمراً. - نادال يؤكد أنه لا يجد نفسه منسجماً مع أي منهما، مشيداً بقدراتهما المختلفة وقوة سينر الجسدية التي تجعله يخسر مباريات قليلة.

كسر أسطورة التنس السابق الإسباني رافاييل نادال (39 عاماً) صمته الطويل، بعدما رفض المقارنة التي تقوم بها وسائل الإعلام العالمية في الفترة الماضية مشيرة إلى أن أسلوب مواطنه كارلوس ألكاراز ومنافسه الإيطالي يانيك سينر في اللعب يشبه أسلوبه إلى حد كبير.

وقال نادال في حديثه مع صحيفة آس الإسبانية الجمعة: "أرجو من الجميع التوقف عن المقارنة بيني وبينهما، لأنني لا أجد نفسي في أيّ منهما، وهما يمثلان نمطاً جديداً في رياضة التنس لدى الرجال، وألكاراز أسلوبه غير متوقع نهائياً في البطولات وخاصة الغراند سلام، رغم أنني أحبه وأشيد به على الدوام، بسبب ما يفعله أمام منافسيه".

وتابع: "ألكاراز وسينر يمتلكان أسلوبين مختلفين تماماً، والإسباني أكثر عفوية، ويلعب بحرية كبيرة، ولا يتبع نمطاً ثابتاً في أي بطولة يشارك فيها، وهذا ما جعله يقع في الأخطاء، لكنه في الوقت نفسه يعمل جاهداً حتى يسحر الجماهير بضرباته الثابتة التي تثير الحماس وبخاصة من يجلس على المدرجات، فيما يبدو الإيطالي أكثر منهجية، ويتبع خطة لعب واضحة ويواصل التطور خطوة بخطوة، ما يجعله أكثر ثباتاً".

وختم أسطورة التنس رافاييل نادال حديثه مع صحيفة "آس" بقوله: "لا أجد نفسي منسجماً مع أي منهما، لأنهما لاعبان مختلفان عما كنت عليه، وأعتقد أن كارلوس ألكاراز أكثر عشوائية، ويرتكب الأخطاء بشكل أكثر، ويسدد ضربات مميزة، لكن لا يوجد لديه نمط لعب معين، الأمر الذي يجعل غير متوقع لدى منافسه، فيما يظهر الإيطالي سينر بشكل معاكس ومغاير تماماً كما شرحت لكم، ونقطته الإيجابية هي قوته الجسدية، لذلك يخسر مباريات قليلة".