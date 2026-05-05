أسطورة إيطاليا: فكرة مشاركة الأتزوري بدلاً من إيران إهانة رياضية

- أسطورة الكرة الإيطالية فولفيو كولوفاتي يصف فكرة مشاركة إيطاليا في كأس العالم 2026 بدلاً من إيران بـ"الإهانة"، مشيراً إلى أن الرياضة تعتمد على الأداء في الملعب وليس على القرارات السياسية. - كولوفاتي يؤكد أن إخفاق إيطاليا في التأهل لثلاث نسخ متتالية من كأس العالم يعكس أزمة مستمرة منذ 20 عاماً، مشدداً على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في تنمية الشباب والاستثمار في اللاعبين الشباب. - لعب كولوفاتي مع أندية إيطالية بارزة وحقق نجاحات كبيرة، وكان جزءاً من منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 1982.

اعتبر أسطورة المنتخب الإيطالي فولفيو كولوفاتي (68 عاماً)، أن فكرة مشاركة منتخب إيطاليا في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بدلاً من منتخب إيران تفتقد للمنطق الرياضي، واصفاً إياها بـ"الإهانة" في حال حدوثها.

وجاءت تصريحات كولوفاتي رداً على تقارير متداولة تحدثت عن إمكانية منح إيطاليا مقعداً في البطولة رغم فشلها في التأهل للمرة الثالثة توالياً، وهي الفكرة التي طُرحت مؤخراً في سياق نقاشات أثارها باولو زامبولي المبعوث الخاص بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك على خلفية التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، بسبب الحرب بين طهران وواشنطن وإسرائيل، رغم تأكيدات رئيس الاتحاد الدولي للعبة، السويسري جياني إنفانتينو، خلال كونغرس "فيفا" الخميس الماضي، في مدينة فانكوفر الكندية، أن الفريق الآسيوي سيكون حاضراً في النسخة التي تنطلق رسمياً يوم 11 يونيو/حزيران المقبل.

وقال كولوفاتي لموقع "Scommesse" الإيطالي الاثنين: "بعض الناس روّجوا لهذه الأفكار من منظور سياسي أكثر منه رياضي. بصراحة، لم أفكر فيها قط، سيكون الأمر مُهيناً من الناحية الرياضية. في الرياضة، ما يهم هو الملعب والنتيجة. لا يُمكن الوصول إلى هناك عبر طرق مختصرة. لم تتأهل إيطاليا لكأس العالم في آخر ثلاث نسخ، وهذا ليس من قبيل الصدفة. قد يحدث ذلك مرة، أو حتى مرتين، لكن المرة الثالثة تعني وجود مشاكل خطيرة. قبل تلك الإخفاقات الثلاث في التأهل، خرجنا من الدور الأول مرتين متتاليتين. إنها أزمة مستمرة منذ 20 عاماً، منذ عام 2006. قبل التفكير في التأهل لكأس العالم، علينا التفكير في الإصلاحات".

وختم بطل كأس العالم 1982 حديثه قائلاً: "يمكنك تغيير كل الأشخاص الذين تريدهم، لكن بدون إصلاحات، لن يتغير شيء، نحن بحاجة إلى التدخل في تنمية الشباب، والاستثمار في اللاعبين الشباب، وإلزام الأندية بضمهم إلى قوائمها وإشراكهم فعلياً في الدوري الإيطالي. وإلا سنبقى في مكاننا".

ولعب كولوفاتي خلال مسيرته مع العديد من الأندية الإيطالية، وعلى رأسها الغريمان التقليديان ميلان وإنتر، وحقق مع الأول أربعة ألقاب خلال مسيرته، بينما مثّل منتخب بلاده في 50 مباراة وأحرز ثلاثة أهداف، وقد كان حاضراً في التشكيلة التي احتلت المركز الرابع في بطولة أمم أوروبا 1980، وكان أحد نجوم مونديال 1982 في إسبانيا، حين فاز الأتزوري باللقب الثالث في تاريخه، واختير ضمن تشكيلة أفضل لاعبي البطولة، كما شارك لاحقاً في مونديال 1986 بالمكسيك الذي توّجت به الأرجنتين لاحقاً.