أسرع هدف في كأس العالم 2026 يكتب نهاية مشوار تركيا

- خسر منتخب تركيا أمام باراغواي بهدف دون رد في الجولة الثانية من كأس العالم 2026، ليصبح ثاني منتخب يُقصى بعد هايتي. سجل ماتياس غالارزا أسرع هدف في البطولة بعد 66 ثانية، مما أعاد باراغواي إلى المنافسة بعد خسارتها الأولى أمام الولايات المتحدة. - أكمل منتخب باراغواي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميغيل ألميرون لتغطيته فمه خلال محادثة مع لاعب تركي، في أول تطبيق للقاعدة الجديدة التي تمنح بطاقة حمراء في مثل هذه الحالات. - كانت أفضل مشاركة لباراغواي في كأس العالم عام 2010، بينما حققت تركيا المركز الثالث في نسخة 2002.

خسر منتخب تركيا ثاني مواجهة له في بطولة كأس العالم 2026، بعد الهزيمة أمام منتخب باراغواي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة. وبهزيمتها، أصبحت تركيا ثاني منتخب بعد هايتي يُقصى من المنافسة.

ونجح لاعب منتخب باراغواي، ماتياس غالارزا، في تسجيل أسرع هدف في كأس العالم 2026، متفوقاً على رقم المغربي إسماعيل صيباري (71 ثانية)، في لقطة تاريخية للاعب عربي خطفت الأضواء خلال المباراة. وجاء هدف غالارزا بعد مرور 66 ثانية فقط على انطلاق اللقاء أمام تركيا، ليعيد منتخب بلاده إلى سكة المنافسة، بعد الهزيمة في اللقاء الأول 1-4 أمام المنتخب الأميركي.

وأكمل منتخب باراغواي اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد ميغيل ألميرون، لتغطيته فمه خلال محادثة مع اللاعب التركي ميرت مولدور، في أول حالة تُطبَّق فيها القاعدة الجديدة في كأس العالم لكرة القدم. وطُرد ألميرون في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عقب هذه المحادثة، وأُكِّد الطرد بواسطة تقنية الفيديو المساعد "فار" بينما كانت باراغواي متقدمة 1-صفر في مباراة المنتخبين بالمجموعة الرابعة.

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ويحصل اللاعبون الذين يغطون أفواههم بيدهم أو ذراعهم أو قميصهم في المواقف التي تنطوي على مواجهة بطاقة حمراء. ودخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ بعد اتهام الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا البرتغالي، بإطلاق عبارات تمييزية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، وهو يغطي فمه، خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وقبل هذه النسخة، كانت أفضل مشاركة لباراغواي في كأس العالم حين اقتربت من بلوغ نصف النهائي في نسخة جنوب أفريقيا عام 2010، قبل الخسارة أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد، في الدور ربع النهائي، فيما كانت أفضل مشاركة لمنتخب تركيا في كأس العالم بنسخة عام 2002، التي استضافتها كوريا الجنوبية واليابان، حين أحرز المركز الثالث حينها.