أسرع "هاتريك" في تاريخ كأس العالم.. من يتفوق على ديمبيلي؟

- أبدع عثمان ديمبيلي بتسجيله ثاني أسرع "هاتريك" في تاريخ كأس العالم، محققًا ذلك في 32 دقيقة أمام النرويج، ليصبح خلف النمساوي إريك بروبست الذي سجل في 24 دقيقة في نسخة 1954. - يتفوق ديمبيلي على غاري لينيكر الذي سجل "هاتريك" في 34 دقيقة في كأس العالم 1986، بينما يأتي الألماني غيرد مولر رابعًا بإنجازه في 39 دقيقة في نسخة 1970. - يحتل غوستاف فيترستروم المركز الخامس بإنجازه في 44 دقيقة في كأس العالم 1938، يليه الروسي أوليغ سالينكو الذي سجل في نفس المدة في نسخة 1994.

حقق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي (29 عاماً)، ثلاثية استثنائية أمام منتخب النرويج في ختام دور مجموعات بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، ليُصبح بذلك ثاني أسرع لاعب في التاريخ يصل إلى "الهاتريك"، بعدما حقق لاعب باريس سان جيرمان ذلك خلال 32 دقيقة من عمر المواجهة التي أقيمت على ملعب جيليت في مدينة فوكسبوروه بولاية ماساتشوسيتس الأميركية.

وذكر موقع "بلانيت فوتبول"، اليوم السبت، أنّ ديمبيلي بات صاحب ثاني أسرع "هاتريك" في تاريخ البطولة، إذ لم يتفوق عليه سوى إريك بروبست؛ النجم النمساوي الذي لعب طوال مسيرته داخل بلاده على مستوى الأندية. وتعود القصة إلى نسخة كأس العالم 1954 في سويسرا، حين عزف بروبست ألحان الإبداع الكروي أمام تشيكوسلوفاكيا، بعدما أحرز "الهاتريك" قبل انقضاء الدقيقة الـ24 تحديداً (4 و11 و24) لتنتهي المواجهة بخماسية بيضاء.

وخلف هذا الثنائي يأتي المهاجم الإنكليزي غاري لينيكر الذي كان يحتلّ الوصافة، بعدما سجل ضدّ بولندا في ختام دور المجموعات "هاتريك" خلال 34 دقيقة، وذلك في بطولة كأس العالم 1986 التي أقيمت في المكسيك، والتي بالمناسبة تحتضن النسخة الحالية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا. ويأتي الألماني غيرد مولر رابعاً خلال 39 دقيقة في كأس العالم 1970 التي أقيمت في المكسيك أيضاً، وذلك أمام البيرو، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الـ19، مع العلم أنّ مولر كان قد أحرز قبلها "هاتريك" آخر ضد بلغاريا، لكن خلال 88 دقيقة.

وفي المرتبة الخامسة يأتي غوستاف فيترستروم لاعب السويد السابق خلال 44 دقيقة أمام كوبا في كأس العالم 1938 التي استضافتها فرنسا، يومها انتصر المنتخب الاسكندنافي بنتيجة 8-0، قبل وداع البطولة أمام المجر بالخسارة 1-5. وفي المركز السادس يأتي الروسي أوليغ سالينكو ضد الكاميرون في كأس العالم 1994 التي أقيمت في الولايات المتحدة، الذي حقق "هاتريك" خلال 44 دقيقة أيضاً، مع العلم أنّه أضاف هدفين آخرين في الشوط الثاني وقدّم تمريرة حاسمة ليقود بلاده إلى الفوز 6-1.