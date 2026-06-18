أسرار غذاء نجوم كأس العالم... ماذا يأكل ميسي ورونالدو وهالاند؟

- إرلينغ هالاند يعتمد على نظام غذائي غير تقليدي يشمل الحليب غير المبستر والكبد البقري ولحم التوماهوك، مركّزاً على الأطعمة الكاملة لدعم أدائه البدني. - كريستيانو رونالدو يتبع نظاماً غذائياً متوازناً يشمل الأفوكادو والبيض والقهوة دون سكر، مع تجنب الحليب والاعتماد على البدائل النباتية للحفاظ على صحته. - ليونيل ميسي غيّر نظامه الغذائي بعد مشاكل في المعدة، معتمداً على الماء وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، مما ساعده في تحسين لياقته.

يبحث نجوم كرة القدم المشاركون في كأس العالم 2026 دائماً عن تفاصيل صغيرة تمنحهم أفضلية داخل الملعب، بما في ذلك التغذية وأنماط التعافي. وبينما يعتمد البعض على علوم التغذية الحديثة، يفضّل آخرون اتباع عادات غذائية غريبة.

هالاند وهوس الحليب

يبدأ مهاجم منتخب النرويج إرلينغ هالاند، الذي سجل هدفين في أول لقاء في كأس العالم 2026 خلال مواجهة العراق، يومه بتناول الحليب غير المبستر، والذي وصفه نجم مانشستر سيتي بأنه "غذاء خارق"، بحسب ما نقله تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". وبحسب التقرير نفسه، ونقلاً عن خبراء في التغذية، فإن بروتين الحليب يظل مفيداً في دعم بناء العضلات وتعزيز الاستشفاء البدني، كما أن توفير كمية كافية من الطاقة يعد أمراً أساسياً للحفاظ على قوة الأداء خلال فترات الجري السريع المتكرر، لكن في المقابل، بيّن الخبراء أنه لا توجد أفضلية غذائية واضحة للحليب الخام مقارنة بالحليب المبستر، سواء من ناحية القيمة البروتينية أو العناصر الغذائية الأساسية. ويُعدّ الحليب الخام مجرد غيض من فيض النظام الغذائي لهالاند الذي كشف أيضاً عن ولعه بالكبد البقري وشرائح لحم التوماهوك الضخمة، حيث يرتكز النظام الغذائي للاعب البالغ من العمر 25 عاماً، على الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية.

رونالدو.. نظام متوازن بعيداً عن الحليب

يعتمد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يشارك في بطولته الدولية الكبرى الثانية عشرة وهو في الحادية والأربعين من عمره، على نظام غذائي متوازن، وهو أمر أكده طاهيه السابق جورجيو باروني، الذي قال في تصريحات نقلتها صحيفة ذا صن البريطانية، إن رونالدو يتناول في الإفطار الأفوكادو مع البيض والقهوة دون سكر إطلاقاً. وتابع: "الغداء يكون عادة من الدجاج أو السمك مع الخضراوات دائماً، وإذا احتاج إلى كربوهيدرات يحصل عليها من الخضراوات، لذلك لا يحتاج إلى أي طعام مصنوع من الطحين مثل المعكرونة أو الخبز أو غيرها". وأكمل: "في المساء يتناول وجبات خفيفة مثل السمك أو اللحوم الخالية من الدهون (فيليه)، وغالباً ما تكون مع الخضراوات"، كما أشار باروني إلى أن رونالدو يتجنب الحليب، معتبراً أنه "ليس طبيعياً للإنسان"، موضحاً أن البدائل النباتية أفضل من وجهة نظره.

بعيدا عن الملاعب من مبابي إلى ميسي.. سرّ الشارات الخاصة للاعبين في كأس العالم

ميسي بطل كأس العالم والبيتزا الخالية من الجبن

قبل عام 2014، كان نظام ميسي الغذائي، بحسب التقرير، يحتوي على الكثير من البيتزا والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة. وبسبب معاناته المتكررة من مشاكل في المعدة والتقيؤ أثناء المباريات، قام بتغيير نظامه الغذائي جذرياً. وبالتعاون مع أخصائي التغذية جوليانو بوسر، بنى ميسي نظامه الغذائي على ما أسماه "الركائز الخمس": الماء، زيت الزيتون، الحبوب الكاملة، الفواكه، والخضراوات الطازجة. ونجح ميسي، البالغ من العمر 39 عاماً، والفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، في سادس بطولة كأس عالم له، وهو رقم قياسي، في تسجيل ثلاثية "هاتريك" أمام الجزائر باللقاء الأول. ولم تختفِ البيتزا تماماً من حياته، ولكن كما كشف منشور حديث للاعب على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن الجبن لم يعد ضمن خياراته هذه الأيام.

فطائر رايس وشراب القيقب قبل المباريات

تحدث لاعب خط وسط منتخب إنكلترا ونادي أرسنال، دكلان رايس، الذي كان حاضراً خلال انتصار فريقه بأول لقاء في المونديال على حساب كرواتيا 4-2، عن تناوله فطائر مغطاة بشراب القيقب قبل المباريات. وبيّن التقرير أن اللاعب يعتمد في وجبته هذه على الكربوهيدرات سريعة الامتصاص، وهو ما يحتاجه العديد من الرياضيين قبل التمارين المكثفة.