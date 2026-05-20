- أرسنال يتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ14 بعد غياب 22 عاماً، مستفيداً من تعادل مانشستر سيتي مع بورنموث، ليخلف ليفربول على منصة التتويج. - رغم عودة مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة، تمسك أرسنال بالأمل وحقق الانتصارات الحاسمة بفضل إعداد المدرب مايكل أرتيتا، مما شكل نقطة تحول للفريق. - أرسنال لم يكن الأفضل فنياً، لكنه استفاد من الكرات الثابتة، مسجلاً 18 هدفاً منها، ليصبح كابوساً لمنافسيه الذين عجزوا عن الحد من خطورته.

جدّد نادي أرسنال العهد مع التتويجات بالدوري الإنكليزي لكرة القدم، إذ حصد اللقب رقم 14 في مسيرته، والأول منذ 22 عاماً، قبل أسبوع من نهاية منافسات البريميرليغ، مستفيداً من تعادل منافسه الوحيد، مانشستر سيتي مع بورنموث بنتيجة (1ـ1)، وهي نتيجة لم تكن مرتقبة ولكن فريق المدرب بيب غوارديولا قدم مستوى ضعيفاً ولم يقدر على الإبقاء على فرصه في التتويج، ليخلف أرسنال فريق ليفربول على أعلى منصّات التتويج.

وتصدر "المدفعجية" الترتيب في معظم مراحل الدوري، ورغم عودة مانشستر سيتي في المباريات الأخيرة ومعادلته في عدد النقاط، إلّا أن أرسنال تمسّك بالأمل، وهي نقطة تحول في الفريق، فقد تعلم من تجاربه القاسية السابقة عندما كان قريباً من التتويج في أكثر من مناسبة ولكنه يتعثر في الأمتار الأخيرة تحت قوة الضغط الذي يفرضه الملاحقون في سباق التتويج. وأعد المدرب الإسباني مايكل أرتيتا لاعبيه لهذا السيناريو، فبعد عودة "السيتي" في السباق، لم يتأثر الفريق وحصد الانتصارات الحاسمة التي منحته لقباً طال انتظاره.

أرسنال ملك الكرات الثابتة

فنياً لم يكن أرسنال الفريق الأفضل، بل واجه الكثير من الانتقادات بسبب أسلوب لعبه الذي يُشبه كثيراً ما تُعرف به الكرة الإيطالية، وقد كانت الكرات الثابتة حاسمة في موسم الفريق، فقد سجل 18 هدفاً من مخالفات أو ركنيات بما في ذلك هدف الانتصار على بيرنلي مساء الاثنين. وبات الفريق كابوساً لمنافسيه الذين حاولوا بكل الطرق إيجاد الحلول من أجل الحدّ من خطورته ولكن دون فائدة.