أسرار إقبال الأندية العراقية على المدربين من تونس

تزايد إقبال الفرق العراقية على التعاقد مع مدربين من تونس في الفترة الأخيرة، فقبل ضربة بداية الموسم الجديد، يبدو الحضور التونسي مهماً بلا شك قياساً ببقية الجنسيات العربية الأخرى أو الأوروبية ما يؤكد ارتفاع أسهم المدرب التونسي بين الفرق العراقية في الفترة الأخيرة، خصوصاً أن الحضور لم يكن مهماً في الموسم الماضي، ولكن المدرسة التونسية بدأت تستعيد حضورها في الملاعب العربية، بحضور في مختلف الدوريات.

وتعاقد نادي القوة الجوية مع المدرب فتحي جبال، الذي يملك تجربة عربية كبيرة، وخصوصاً عندما قاد فريق الفتح السعودي إلى التتويج بالدوري المحلي، في إنجاز تاريخي في مسيرة النادي، كذلك تعاقد نادي الشرطة مع سامي الطرابلسي، الذي أشرف على المنتخب التونسي في كأس العرب وكأس أفريقيا أخيراً، وقاد منتخب تونس إلى التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. وسيخوض قيس اليعقوبي تجربة عربية جديدة في مسيرته، فبعد العمل في سورية وقطر والسعودية وليبيا والجزائر، تعاقد مع نادي ديالي. وانتقل يامن الزلفاني إلى فريق الغراف بعد موسمين في قيادة نادي ديالى، وكان مدرب الترجي التونسي سابقاً، ماهر الكنزاري قريباً من التعاقد مع نادي زاخو، وبعد الاتفاق تراجع عن قيادة الفريق، وقد تعاقد مع النادي الأفريقي، معوضاً فوزي البنزرتي.

وهذا الحضور القوي يؤكد ثقة الفرق العراقية بالمدرسة التونسية. وأكد وكيل أعمال عددٍ من المدربين واللاعبين، لطفي الصياحي، وهو معتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تزايد إقبال الفرق العراقية كان متوقعاً، وقال في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" بشأن هذا الحضور المهم: "أعتقد أن إقبال الفرق العراقية على تعاقدات تهم المدرسة التونسية كان أمراً متوقعاً، بما أن النجاحات التي يحققها المدربون التونسيون في مختلف الدوريات تحفز الفرق العراقية على منح الثقة للمدرب التونسي، الذي يُعرف بتكوينه الجيد، وذلك بقدراته التكتيكية العالية التي جعلت منه متفوقاً، وعندما نُشاهد خريطة انتشار المدربين التونسيين في العالم نقف عند الثقة التي يتمتعون بها، وخصوصاً في الدول العربية مع بداية انتشارهم أفريقياً. وهذا الإقبال لا يقتصر على المدربين فقط، بل إن عدداً كبيراً من اللاعبين انضموا إلى الفرق العربية في المواسم الأخيرة، وتركوا بصمتهم في مختلف الأندية، وهذا النجاح حفز الفرق على فتح قنوات الاتصال مع عدد من اللاعبين في الموسم الحالي".

وتابع الصياحي الذي كان وراء عديد الصفقات نحو الدوري العراقي: "الفرق العراقية ترصد ميزانيات هامة لدعم صفوفها، ومستوى التنافس يُغري المدربين واللاعبين على خوض التجربة، خصوصاً أن تطور البنية التحتية يُساعد على النجاح وكسب التحديات، وأتوقع أن يتواصل هذا الإقبال في المواسم المقبلة". وشدد على أن الفرق العراقية تفرض شروطاً صارمة قبل التعاقد مع اللاعبين والمدربين، بحثاً عن الإضافة. ومن الطبيعي أن يلعب الجانب المالي دوره الكبير، بما أن الأزمة المالية التي تعاني منها الفرق التونسية تجعل من السهل إقناعها بقبول العروض.

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وأكد قيس اليعقوبي، الذي سيخوض أول تجربة له في العراق، أن رفع التحدي في دوري عربي جديد حفزه كثيراً، وقال: "العمل في العراق يستهويني، لأنني أعلم جيداً أن مستوى الدوري يشهد تطوراً كبيراً، وكل ظروف العمل والنجاح متوفرة، ولهذا رحبت بفكرة العمل في ديالى حتى أخوض تجربة أتوقع أنها ستكون مثيرة. لقد كانت هناك فرص لخوض تجربة عربية جديدة في مسيرتي، ولكن عندما تلقيت عرض ديالى، كنت راغباً بقوة في خوض التجربة". وأضاف اليعقوبي الذي قاد منتخب تونس إلى التأهل إلى كأس أفريقيا 2025 بعدما عوّض فوزي البنزرتي: "من خلال التجارب التي خضتها، لمست أن عديد الفرق العربية تثق بالمدرب التونسي، الذي يملك القدرة على التعامل مع مختلف الوضعيات والنجاحات التي تحققت في هذا الإطار تؤكد هذا الأمر، كذلك فإن الفرق العراقية تملك مشروعاً رياضياً مميزاً، وهناك رغبة كبيرة في رفع مستوى التنافس من خلال وجود عدد كبير من المحترفين في كل فريق".