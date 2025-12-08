"أسد".. تميمة كأس أمم أفريقيا في المغرب

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التميمة الرسمية لكأس أمم أفريقيا التي يستضيفها المغرب خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى 18 يناير/كانون الثاني المقبل. وأصدر "كاف" بياناً، الاثنين، على موقعه الرسمي، جاء فيه: "يسعد كلّ من الاتحاد الأفريقي ولجنة التنظيم المحلية تقديم "أسد"، التميمة الرسمية لكأس أمم أفريقيا المغرب 2025، الذي يجسّد رمزاً نابضاً بالفخر الأفريقي وشغف كرة القدم، واستُلهم من الأسد الأطلسي، أحد أبرز الرموز الوطنية في المغرب، وشخصية موحِّدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة".

ويحمل اسم "أسد" معنى القوة والفخر والأصالة، وهي قيمٌ تلامس مشاعر الجماهير في المغرب وأفريقيا بأسرها، كما يجسّد – بصفته سفيراً للبطولة – الفرح والشغف والطاقة التي تتميّز بها أعرق منافسة كروية في القارة، وسيضطلع بدور محوري في بناء ارتباط عاطفي مع الجماهير والتفاعل معها بمختلف أعمارها، خاصة الأطفال والعائلات الذين يعدّون جزءاً أساسياً من ثقافة كرة القدم ومستقبلها".

وأضاف بيان الاتحاد الأفريقي: "سيلعب أسد دوراً رائداً في تعزيز تفاعل الجماهير داخل الملاعب، ومناطق المشجعين والفعاليات المجتمعية، كما سيدعم الحملات التسويقية والترويجية عالمياً، ويُثري المحتوى الرقمي والتجارب التفاعلية، ويسهم في ترسيخ الهوية البصرية طويلة الأمد للاتحاد الأفريقي".

وتابع البيان: "ترتكز الهوية البصرية لتميمة أسد على شخصية ودودة وشابة، تعكس ملامحها المعبرة وشخصيتها الحيوية الدفء والإبداع والتنوع في أفريقيا، كما ينسجم نظام الألوان والأسلوب العام بشكل كامل مع هوية كأس أمم أفريقيا، بما يضمن مظهراً موحَّداً وحيوياً للبطولة".

وختم بيان الاتحاد الأفريقي: "تم تصميم "أسد" ليكون تميمة للبطولة الحالية وملهماً لمستقبل كرة القدم الأفريقية، إذ سيواصل الظهور في برامج القاعدة والتطوير الشباني التابعة لـ"كاف"، ومبادرات كرة القدم في المدارس والمجتمعات، إضافة إلى محتويات رقمية مستقبلية. وبصفته سفيراً طويل الأمد لكرة القدم الأفريقية، يهدف "أسد" إلى إلهام الجيل القادم في مختلف أنحاء القارة، ومع قيادة "أسد"، يتوقع أن تقدّم كأس أمم أفريقيا تجربة لا تُنسى، تحتفي بالوحدة والفخر وقوة كرة القدم الأفريقية. ويمثّل الكشف عن التميمة الرسمية خطوة بارزة في ترسيخ هوية البطولة وتعميق أثرها الثقافي".