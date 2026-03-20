أستون مارتن على صفيح ساخن: دراما رئاسة الفريق تتصاعد

- أثار تعيين أدريان نيوي مديراً لفريق أستون مارتن جدلاً واسعاً، رغم أنه كان يُعتبر قراراً منطقياً يتيح له التركيز على تطوير سيارة "إي إم آر 26". - وسائل الإعلام أعلنت تعيين جوناثان ويثلي مديراً جديداً، لكن الفريق أكد استمرار نيوي، مما زاد الغموض حول الوضع الإداري. - رحيل ويثلي عن أودي لأسباب شخصية قد يمهد لانضمامه لأستون مارتن، حيث يسعى الفريق لتخفيف الأعباء عن نيوي ليعود للتركيز على العمل الهندسي.

تحوّل موضوع تعيين أدريان نيوي مديراً جديداً لفريق أستون مارتن البريطاني إلى قضية مثيرة للجدل خلال الساعات الأخيرة، بعد أن كان يُنظر إليه حتى أيام قليلة مضت على أنه قرار منطقي ومتفق عليه، يتيح للمهندس البريطاني التركيز بالكامل على تطويرسيارة "إي إم آر 26" وتحسينها.

وأعلنت وسائل إعلام مهتمة بعالم فورمولا 1، مثل موقعي أوتوسبورت وموتورسبورت، في وقت سابق، عن تعيين جوناثان ويثلي مديراً جديداً للفريق، ليكون الخامس خلال خمس سنوات، منذ أن بدأ الفريق المنافسة تحت اسم أستون مارتن، إلا أن تصريحات الفريق أكدت استمرار نيوي في منصبه، مؤكدة أنها لا تعلق على "تكهنات وسائل الإعلام"، ما زاد من حدة الغموض حول الموضوع. من جهتها، أكدت صحيفة سبورت الإسبانية، مساء الجمعة، أنه مع تصاعد الشائعات، أعلنت شركة أودي أن ويثلي غادر منصبه مديراً للفريق مع سريان هذا القرار فوراً، بعد جولتين فقط من انطلاق موسم 2026، ليبقى ماتيا بينوتو المسؤول عن جميع العمليات، مضيفاً مهام مدير الفريق إلى منصبه الحالي لمحاولة استقرار الهيكل الإداري وتحقيق "نتائج عاجلة" في ظل التغيرات الجديدة في القوانين الفنية.

وأوضحت أودي أن مغادرة ويثلي تأتي لأسباب شخصية ورغبته في العودة إلى إنكلترا، بعد عشرين عاماً من العمل جنباً إلى جنب مع نيوي في مقر ريد بول، بالقرب من مركز أستون مارتن التكنولوجي. ويبدو أن رحيل ويثلي عن أودي يمهد الطريق لانضمامه المحتمل إلى أستون مارتن، حيث يبحث الفريق منذ أشهر عن مدير يخفف الأعباء الإدارية عن نيوي، الذي تولى مهام المدير المؤقت بعد إبعاد آندي كاول في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ويحتاج إلى العودة إلى العمل الهندسي لمعالجة المشاكل الكبيرة التي تعاني منها سيارة "إيه إم آر 26".