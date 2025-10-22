أستون مارتن توضح موقفها بعد تصريحات ألونسو ضد الفريق

- عاد فرناندو ألونسو إلى حصد النقاط في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، حيث أنهى السباق في المركز العاشر، مضيفاً نقطة ثمينة لفريقه أستون مارتن في صراع الترتيب المتوسط. - تصريحات ألونسو حول أداء الفريق أثارت ضجة، ما دفع رئيس عمليات أستون مارتن، مايك كراك، للدفاع عن السيارة ودعوة الفريق لتحليل البيانات بهدوء وتجنب الأجواء السلبية. - رغم التحديات، أبدى كراك تفاؤله بالمستقبل، مشيراً إلى أهمية جمع النقاط عند الفرص، ومؤكداً على تماسك الفريق وروحه الواقعية لتحقيق الفارق في الجولات المتبقية.

عاد السائق الإسباني فرناندو ألونسو (44 عاماً)، إلى حصد النقاط في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، بعد نهاية عطلة أسبوع معقدة في بطولة العالم للفورمولا 1. وأنهى ألونسو السباق في المركز العاشر، مضيفاً نقطة ثمينة لمصلحة فريقه أستون مارتن، في صراعٍ محتدم داخل المنطقة المتوسطة من الترتيب.

وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء، فرغم هذا الإنجاز البسيط، لم يُخفِ ألونسو خيبة أمله من أداء الفريق، قائلاً بعد نهاية السباق: "لم يحدث الكثير لا أمامي ولا خلفي، انطلقنا من المركز العاشر، وأنهينا السباق في المركز العاشر". وأشار السائق الإسباني إلى أن النتيجة الإيجابية الوحيدة، كانت جمع النقاط بسيارة لا تتفوّق سوى على سيارات ألبين، موضحاً: "الفرق الأربعة في المقدمة تنتمي إلى عالم آخر، ويليامز في الوسط، وهاس كانت أسرع، وساوبر لا تُقارن، ورايسنغ بولز كانت قريبة جداً منا، ومن ثم لم يبقَ خلفنا سوى ألبين. أنا سعيد لأننا أحرزنا نقطة ونحن في المرتبة التاسعة من حيث الأداء".

أستون مارتن يرد على ألونسو

أحدثت تصريحات ألونسو ضجة داخل أروقة أستون مارتن، ما دفع رئيس عمليات الفريق، مايك كراك، إلى الرد والدفاع عن السيارة "أي أم أر 25"، داعياً إلى تحليل الأمور بهدوء. وقال كراك في تصريحاته: "علينا مراجعة كل التفاصيل قبل إطلاق الأحكام. البعض استخدم الإطارات اللينة، وآخرون المتوسطة أو القاسية، لذلك يجب أن نرى البيانات بدقة، قبل تحديد موقعنا الحقيقي من حيث السرعة".

وأكد كراك أن الفريق يجب ألا يغرق في الأجواء السلبية، مشيراً إلى أن ألونسو أصبح أكثر تشاؤماً في المؤتمرات الأخيرة، وأضاف: "أعتقد أننا أحياناً نكون أكثر نقداً لأنفسنا مما يجب، علينا أيضاً أن نتوقف للاحتفال بالأشياء الإيجابية". وأوضح المدير، أن الفريق أظهر تماسكاً كبيراً رغم الظروف الصعبة، خاصة بعد أن تحطمت سيارتا الفريق في سباق السرعة، بينما كان ألونسو الوحيد الذي نجح في إحراز النقاط يوم الأحد.

ورغم محدودية النتائج، أبدى كراك تفاؤله بالمستقبل قائلاً: "نعرف أين نقف، هناك حلبات نكون فيها أقوى وأخرى نعاني فيها أكثر. الأهم هو جمع النقاط كلما سنحت الفرصة"، وأشار إلى أن تقدّم الفريق واضح مقارنة ببداية الموسم، مضيفاً: "إذا كنت تنتقد نفسك بشدة في كل مرة لا تفوز فيها، فسيكون الموسم المكوّن من 24 سباقاً طويلاً جداً. عندما تحقق نقطة أو أكثر، يجب أن تتنفس قليلاً، ثم في اليوم التالي تعود للبحث عن الكمال". وختم كراك تصريحه مؤكداً أن روح الفريق وواقعيته هما ما سيصنعان الفارق في الجولات المتبقية من البطولة.