أستون فيلا يخطط لصفقة هجومية مدوية في الميركاتو الشتوي

- يسعى أستون فيلا بقيادة المدرب أوناي إيمري لتحسين خطه الهجومي بعد بداية موسم صعبة، حيث يعاني الفريق من تراجع في الأداء التهديفي، خاصة مع انخفاض مستوى المهاجم أولي واتكينز. - يضع النادي البرازيلي إيغور تياغو كأولوية في الانتقالات الشتوية لتعزيز الهجوم، رغم صعوبة إقناعه بالانتقال في منتصف الموسم، بعد تألقه مع برينتفورد بتسجيله 11 هدفاً في الدوري. - يواصل إيمري العمل على استقرار الفريق بعد خلافات داخلية، ويهدف للعودة إلى سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

يبحث نادي أستون فيلا، بقيادة مدرّبه الإسباني، أوناي إيمري (54 عاماً)، عن حلول سريعة لإنقاذ فاعلية خطه الهجومي، بعد بداية موسم صعبة عانى خلالها الفريق تراجعاً كبيراً في المستوى التهديفي، خاصة مع ابتعاد المهاجم الإنكليزي، أولي واتكينز (29 عاماً)، عن مستواه المعتاد. ودفعت هذه الأزمة إدارة النادي إلى التحرك مبكراً صوب سوق الانتقالات الشتوية، مع وضع خيار هجومي لامع في مقدمة أولوياتها، وهو المهاجم البرازيلي المتألق، إيغور تياغو، الذي يعيش فترة استثنائية بقميص برينتفورد، بتسجيله 11 هدفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ويواصل المدرب إيمري العمل على إعادة الاستقرار للفريق، بعدما عاش فترة من الاضطراب، عقب خلافات داخلية مع المدير الرياضي السابق الإسباني مونتشي، وهي أجواء أثّرت بشكل واضح في النتائج بداية الموسم. ومع ذلك، أثبت إيمري مرة أخرى قدرته على النهوض بالفريق، ليعود أستون فيلا إلى سباق المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، في بطولة يُعدّ فيها التنافس على أشدّه، إذ يُعتبر عدم المشاركة الأوروبية فشلاً لعدة أندية كبرى في المسابقة.

وتتمثل أزمة الفريق الأساسية في نقص الفاعلية الهجومية، إذ يتصدّر الإنكليزي مورغان روجرز قائمة الهدّافين بثلاثة أهداف فقط، وهو مؤشر صريح على تراجع تأثير المهاجمين الحاليين، بالرغم من التألق الخاطف للهولندي دونيايل مالين في مباراة واحدة.

ووفق ما نشره موقع فيجاخيس الإسباني، اليوم الأحد، فقد وضع أستون فيلا البرازيلي إيغور تياغو خياراً أول في خطة تعزيز الهجوم، رغم إدراك النادي صعوبة إقناعه بالرحيل في منتصف الموسم، خاصة بعد عودته القوية هذا العام، عقب موسم كامل غيّبته فيه إصابة مزمنة بالظهر. وتُظهر أرقامه هذا الموسم مساهمته الكبيرة في صمود برينتفورد، إذ لعب 14 مباراة تجاوز خلالها 1100 دقيقة وتمكن من تسجيل 11 هدفاً، دون أن يقدّم أي تمريرة حاسمة، ما يعكس تركيزه الكامل على إنهاء الهجمات.