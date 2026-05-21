أستون فيلا بطلاً للدوري الأوروبي.. عودة إلى المجد بعد سنوات

- توج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي بعد فوزه على فرايبورغ 3-0 في إسطنبول، بفضل أهداف تيليمانس، بوينديا، وروجرز، ليحقق الفريق الإنجليزي أول لقب قاري له منذ 1982. - أظهر أستون فيلا تألقاً لافتاً هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، مما يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد أداء مميز في البطولة الأوروبية. - يعتبر خط هجوم أستون فيلا من نقاط قوته الأساسية، وقد تأهل على حساب أندية قوية مثل بولونيا ونوتنغهام، مما يعزز مكانة الفرق الإنجليزية في المسابقات الأوروبية.

توج نادي أستون فيلا الإنكليزي، بطلاً للدوري الأوروبي، عقب انتصاره مساء الأربعاء، على فرايبورغ الألماني في مباراة النهائي بنتيجة (3ـ0)، في اللقاء الذي دار في ملعب بشكتاش بارك في مدينة إسطنبول التركية. وجاء تتويج الفريق الإنكليزي متوقعاً، بعد تألقه في هذه المسابقة منذ البداية إضافة إلى تفوقه فردياً على منافسه في المباراة الختامية، ليخلف مواطنه توتنهام الذي توج باللقب في العام الماضي في النهائي الإنكليزي الذي جمعه بفريق مانشستر يونايتد.

ASTON VILLA HAVE WON THE EUROPA LEAGUE!!!!! 🏆 pic.twitter.com/UXsrvmwgG7 — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 20, 2026

وانتظر أستون فيلا نهاية شوط المباراة الأول، من أجل افتتاح النتيجة عبر لاعبه البلجيكي يوري تيليمانس، وقبل نهاية الشوط ظهر الأرجنتيني إيميليانو بوينديا، ليضيف الهدف الثاني بطريقة مميزة، ليحسم لاحقاً الإنكليزي مورغان روجرز، النتيجة بهدف ثالث في بداية الفترة الثانية، حيث استسلم بعدها النادي الألماني لقوة منافسه وعجز عن الرد على الأهداف، واتضح الفارق في القدرات بين الفريقين على جميع المستويات خاصة التكتيكية بما أن المدرب الإسباني أوناي إيمري، أظهر مهاراته في التحكم في مسار اللقاء محرزاً اللقب الخامس في رصيده في هذه المسابقة.

وحصد أستون فيلا اللقب الأول في هذه المسابقة في أول نهائي قاري له منذ عام 1982، تحديداً يوم فاز على بايرن ميونخ الألماني بهدف من دون مقابل في نهائي دوري الأبطال سجله اللاعب بيتر وايت، قبل أن يحسم السوبر الأوروبي بتفوقه على برشلونة الإسباني 3-1.

وأكد أستون فيلا هذا الموسم تألقه في مختلف المسابقات، بما أنه يحتل المركز الرابع في الدوري الإنكليزي، وبالتالي ضمن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، مستفيداً من مركزه في ترتيب الدوري وكذلك فوزه بالدوري الأوروبي، الذي يمنح صاحبه المشاركة آلياً في أهم مسابقة أوروبية. وكان تتويج أستون فيلا مستحقاً بما أنه أظهر منذ بداية البطولة إصراره على كسب التحدي بعدما حصد سبعة انتصارات في أول ثماني مباريات من المسابقة، كما أنه تأهل على حساب أندية قوية مثل بولونيا الإيطالي ونوتنغهام فورست الإنكليزي.

ويعتبر خط هجومه من بين نقاط قوته الأساسية وأظهر ذلك في النهائي بما أنه كان قريباً من حصد انتصار بفارق أكبر. وفتح أستون فيلا الباب أمام تتويجات الفرق الإنكليزية في المسابقات الأوروبية هذا الموسم، بما أنّ كلّ نهائي في مختلف المسابقات يشهد حضور فريق إنكليزي، أبرزها أرسنال في دوري أبطال أوروبا الذي سيلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب يوم 30 مايو/ أيار الجاري.