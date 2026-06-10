أستراليا في المونديال: تاريخ من الصعود المتكرر وطموح لا يتوقف

- يشارك منتخب أستراليا في كأس العالم 2026 ضمن مجموعة قوية، حيث يواجه تركيا والولايات المتحدة وباراغواي، في مباريات حاسمة لتحديد التأهل للدور التالي. - تأهلت أستراليا لدور الـ16 مرتين، في 2006 و2022، حيث قدمت أداءً مميزاً لكنها خرجت بفارق هدف أمام إيطاليا والأرجنتين. - ماثيو رايان وماثيو ليكي هما الأكثر مشاركة مع أستراليا في كأس العالم، حيث لعبا جميع المباريات في نسخ 2014 و2018 و2022، ويستعدان لتعزيز هذا الرقم في 2026.

سيكون منتخب أستراليا أمام مشاركة جديدة في كأس العالم، إذ سيخوض منافسات نسخة 2026 ضمن مجموعة قوية، يبدأ مشوارها يوم 13 يونيو/حزيران بمواجهة تركيا على ملعب بي سي بليس في فانكوفر، ثم ينتقل في 19 يونيو إلى سياتل ستيديوم لملاقاة منتخب الولايات المتحدة الأميركية، في اختبار صعب أمام أصحاب الأرض، ويختتم مبارياته في دور المجموعات يوم 25 يونيو عندما يواجه باراغواي على أرضية سان فرانسيسكو باي إيريا ستيديوم، في مباراة قد تكون حاسمة لتحديد مصير التأهل إلى الدور التالي.

وشارك المنتخب الملقب بـ"السوكروز" في كأس العالم لأول مرة عام 1974 في ألمانيا الغربية، وبلغ مجموع مشاركاته حتى الآن 7 نسخ، وهي في أعوام 1974، 2006، 2010، 2014، 2018، 2022، و2026، ليواصل سلسلة تأهلات متتالية وصلت إلى 6 مشاركات على التوالي. وعلى الصعيد الإحصائي، خاض المنتخب 20 مباراة في تاريخ مشاركاته بالمونديال، حقق خلالها 4 انتصارات و4 تعادلات، مقابل 12 خسارة، وقد سجل لاعبوه 17 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 37 هدفاً.

أفضل إنجاز لمنتخب أستراليا

تأهلت أستراليا لدور الـ16 في كأس العالم مرتين، الأولى كانت في ألمانيا 2006، حين تصدرت المجموعة التي ضمت البرازيل وكرواتيا واليابان. وقدمت التركيبة، التي ضمت لاعبين بارزين مثل هاري كيويل وتيم كاهيل ومارك شوارزر، أداءً مميزاً، لكنها خسرت بطريقة مؤلمة في دور الـ16 بهدف وحيد سجله فرانشيسكو توتي من ركلة جزاء في الدقيقة 95.

وتكرر الإنجاز بعد 16 عاماً في قطر 2022، عندما حقق المنتخب الأسترالي فوزين متتاليين 1-0 على تونس والدنمارك، ليبلغ دور الستة عشر كوصيف لفرنسا. ومرة أخرى، خسر بفارق هدف واحد في دور الـ16 أمام المنتخب الأرجنتين الذي توج بالكأس في النهاية، حيث سجل ليونيل ميسي وخوليان ألفاريز هدفين ليقودا الأرجنتين إلى الفوز 2-1. ويُعد تيم كاهيل أحد اللاعبين القلائل الذين سجلوا في ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم، حيث أحرز خمسة أهداف إجمالاً في نسخ 2006 و2010 و2014.

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أكثر اللاعبين ظهوراً مع أستراليا

بـ10 مشاركات لكل منهما، يُعد ماثيو رايان وماثيو ليكي أكثر اللاعبين الأستراليين مشاركة في النهائيات العالمية. ومع استمرار مسيرتهما، ستُتاح لهما الفرصة لتعزيز هذا الرقم في كأس العالم 2026. وُلد أحدهما بعد الآخر بسنة واحدة، وقد لعب رايان وليكي جميع مباريات أستراليا في البرازيل 2014 وروسيا 2018 عندما فشل المنتخب في تجاوز دور المجموعات. وعادا مرة أخرى للمشاركة بعد أربع سنوات حين بلغا ثمن النهائي في قطر، حيث لعب الحارس رايان والمهاجم ليكي جميع المباريات الأربع تحت قيادة المدرب غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق حالياً.