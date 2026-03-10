أستراليا تمنح لاعبات إيرانيات تأشيرات إنسانية

- منحت أستراليا تأشيرات إقامة إنسانية لخمس لاعبات من منتخب إيران للسيدات بعد رفضهن أداء النشيد الوطني، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهن في حال عودتهن إلى إيران. - أكد وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللاعبات لجأن إلى مكان آمن في أستراليا، حيث تم توقيع طلباتهن للحصول على تأشيرات إنسانية، مشيرًا إلى أنهن مرحب بهن في البلاد. - دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أستراليا لمنح اللجوء للاعبات، محذرًا من مخاطر عودتهن إلى إيران، ومشيرًا إلى استعداد الولايات المتحدة لاستقبالهن.

وافقت أستراليا على منح تأشيرات إقامة إنسانية لخمس لاعبات كرة قدم من منتخب إيران للسيدات، بسبب مخاوف تتعلق بسلامتهن في حال عودتهن إلى طهران عقب نهاية رحلة المنتخب في بطولة كأس آسيا، وذلك بعد رفضهن أداء النشيد الوطني في المباراة الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يتغيّر الوضع في الجولة الثانية والثالثة، مع العودة لتأديته.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك للصحافيين: "إن خمس لاعبات غادرن فندق المنتخب على ساحل الذهب الأسترالي خلال الليل، ولجأن إلى مكانٍ آمن أثناء تقديم طلباتهن للجوء. وقامت الشرطة الأسترالية بنقلهن إلى مكان آمن. وقد وقّعتُ الليلة الماضية (الاثنين) على طلباتهن للحصول على تأشيرات إنسانية".

وذكر بيرك أن بقية لاعبات الفريق "مرحَّبٌ بهنّ في أستراليا، وهنّ في أمان هنا، وينبغي أن يشعرن بأنهن في منزلهن"، وذلك بعدما أثيرت مخاوف من اضطهادهن بحال عودتهن إلى طهران، عقب تصريحات المعلق الرياضي محمد رضا شهبازني الذي وصفهنّ بـ"الخائنات للوطن" على التلفزيون الإيراني الرسمي.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه في "تروث سوشال" حول هذه القضية في وقت سابق الاثنين: "ترتكب أستراليا خطأً إنسانياً فادحاً بالسماح لمنتخب إيران لكرة القدم للسيدات بالعودة إلى إيران، إذ من المرجح أن يُقتلن. لا تفعل ذلك يا سيادة رئيس الوزراء (أنتوني ألبانيزي)، امنحهن اللجوء. ستستقبلهن الولايات المتحدة إن لم تفعل أنت. شكراً لاهتمامكم بهذه المسألة. الرئيس دونالد ترامب".

وكانت وزيرة الخارجية بيني وونغ قد قالت حول هذه القضية الأحد الماضي إنّ أستراليا "تقف متضامنة" مع الشعب الإيراني، في حين صرّح الناشط في منظمة العفو الدولية زكي حيدري لوكالة فرانس برس بأن "اللاعبات قد يتعرّضن للاضطهاد أو ما هو أسوأ إذا أُعدن إلى وطنهن. ربما تكون عائلات بعض أفراد الفريق قد تعرّضت للتهديد بالفعل"، ليختم: "ورغم خضوعهن لرقابة مشدّدة، الفريق ستكون أمامه نافذة صغيرة من الفرص لطلب اللجوء في المطار".