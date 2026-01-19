أستراليا المفتوحة: نجاة شفيونتيك وتأهل سهل لغوف وديوكوفيتش

- نجت إيغا شفيونتيك من فخ الصينية يوان يويه في بطولة أستراليا المفتوحة، لتتأهل إلى الدور الثاني بعد مباراة صعبة، حيث ارتكبت 35 خطأ مباشراً، مما أثار القلق حول أدائها. - في منافسات السيدات، تألقت كوكو غوف وأماندا أنيسيموفا وجيسيكا بيغولا بفوزهن السهل في الدور الأول، مما يعزز فرصهن في التقدم في البطولة. - في فئة الرجال، تأهل دانييل مدفيديف ونوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثاني، بينما انسحب فيليكس أوجيه-ألياسيم بسبب الإصابة، مما أثر على مسيرته في البطولة.

نجت البولندية المصنّفة ثانية عالمياً إيغا شفيونتيك (24 سنة)، في افتتاح مشوارها في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، من فخ اللاعبة الصينية الشابة يوان يويه، لتتأهل إلى الدور الثاني من أولى بطولات الغراند سلام في موسم عام 2026.

وواجهت شفيونتيك صعوبات كبيرة لتخطي اللاعبة المتأهلة من التصفيات، الصينية الشابة يوان يويه، لتتفوق عليها في النهاية (7-6) و(6-3)، الاثنين، في الدور الأول من منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إذ وبعد أكثر من ساعتين، تأهلت شفيونتيك لمواجهة التشيكية ماري بوزكوفا في الدور الثاني، بعدما شكّل هذا الفوز دفعة معنوية كبيرة لصاحبة الـ24 سنة التي خسرت آخر مباراتين لها في منافسات الفردي في كأس يونايتد أمام الأميركية، كوكو غوف، والسويسرية بيليندا بنتشيتش، وأثار ارتكاب شفيونتيك 35 خطأ مباشراً القلق أمام لاعبة لم تتجاوز الدور الأول سوى مرة واحدة في 13 مشاركة سابقة لها في بطولات الغراند سلام.

واستهلت الأميركية كوكو غوف، المصنفة ثالثة عالمياً، مغامرتها بفوز سهل على الأوزباكستانية كاميلا رحيموفا (6-2) و(6-3)، وبدورها، بدأت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الرابعة، سعيها نحو بلوغ نهائي إحدى بطولات الغراند سلام للمرة الثالثة توالياً بعد ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي بفوز ساحق على السويسرية سيمونا فالترت (6-3) و(6-2)، في ساعة على ملعب مارغريت كورت، كما ورافقت جيسيكا بيغولا السادسة مواطنتيها إلى الدور الثاني بفوزها الساحق على الروسية أناستاسيا زاخاروفا (6-2) و(6-1).

وفي فئة الرجال تأهل الروسي دانييل مدفيديف إلى الدور الثاني بفوزه على الهولندي يسبر دي يونغ، بثلاث مجموعات نظيفة (7-5) و(6-2) و(7-6)، وبلغ الروسي نهائي بطولة ملبورن أعوام 2021 و2022 و2024، لكنه ودّع البطولة في العام الماضي من الدور الثاني، وسيواجه مدفيديف، المتوج بلقب فلاشينغ ميدوز 2021 والمصنف الأول عالمياً سابقاً، الفرنسي كنتان أليس في محاولة لبلوغ الدور الثالث.

في المقابل، اضطر الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم للانسحاب من الدور الأول بسبب ألم في ساقه اليسرى، وانسحب المصنف الثامن عالمياً من مباراته أمام البرتغالي نونو بورغيش صاحب المركز الـ46 في التصنيف بعدما فاز في المجموعة الأولى (6-3)، ثم خسر المجموعة الثانية والثالثة (4-6)، ولكنه لم يلعب المجموعة الرابعة بسبب الإصابة، لينسحب من أرض الملعب.

من جهته، هيمن الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنّف الرابع، على مباراته أمام الإسباني بيدرو مارتينيز، الذي لم يسبق له اللعب ضده، وحسم تأهّله للمرة التاسعة عشرة إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في ثلاث مجموعات (6-3 و6-2 و6-2)، في غضون ساعتين فقط.