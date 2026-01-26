أستراليا المفتوحة: سينر يواصل رحلته القوية وخروج البطلة باكراً

- يانيك سينر يواصل تألقه في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لعام 2026، حيث تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على لوتشانو دارديري، ليصبح ثالث أصغر لاعب يصل إلى هذا الدور في تسع بطولات كبرى متتالية في حقبة الاحتراف. - في فئة السيدات، جيسيكا بيغولا تتفوق على ماديسون كيز لتصل إلى ربع النهائي للمرة الرابعة، مستفيدة من الأخطاء المباشرة لكيز، وتستعد لمواجهة أماندا أنيسيموفا في اختبار صعب. - أماندا أنيسيموفا تتألق بوصولها إلى ربع النهائي بعد فوزها على شينيو وانغ، وتستعد لمواجهة بيغولا، آملة في الحفاظ على سجلها المثالي ضدها.

تابع النجم الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، عروضه القوية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهل إلى الدور ربع النهائي في أولى بطولات الغراند سلام لعام 2026، في اليوم الذي شهد خروج بطلة فئة السيدات في نسخة العام الماضي، الأميركية، ماديسون كيز.

وتابع النجم الإيطالي، يانيك سينر (24 سنة)، حملة الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إثر تفوقه على اللاعب الإيطالي، لوتشانو دارديري، المصنف الـ22، (6-1) و(6-3) و(7-6)، وضد لاعب لم يسبق له أن ذهب أبعد من الدور الثالث في جميع مشاركاته السبع السابقة في البطولات الكبرى، فرض سينر سيطرته على منافسه طوال المباراة.

وبات يانيك سينر (24 سنة و155 يوماً) ثالث أصغر لاعب يصل إلى الدور ربع النهائي في تسع بطولات كبرى متتالية في حقبة الاحتراف، بعد الأميركي بيت سامبراس (22 سنة و285 يوماً)، والصربي نوفاك ديوكوفيتش (24 سنة و29 يوماً)، وفقاً لموقع "أوبتا" للإحصاءات، على أن يواجه سينر المتوج بلقب أستراليا لآخر سنتين، في الدور ربع النهائي رقم 14 له في الـ"غراند سلام" مع الفائز بين الأميركي بن شيلتون المصنف ثانياً، والنرويجي كاسبر رود صاحب المركز الـ12 في التصنيف.

وفي فئة السيدات، خرجت بطلة أستراليا المفتوحة في العام الماضي، الأميركية، ماديسون كيز، بخسارتها أمام الأميركية، جيسيكا بيغولا، (6-3) و(6-4)، وحسمت بيغولا المواجهة في ساعة و18 دقيقة بعدما كسرت إرسال كيز أربع مرات، مستفيدة من الأخطاء المباشرة للأخيرة والتي بلغت 28 مقابل 13 فقط لوصيفة فلاشينغ ميدوز في عام 2024.

وستخوض جيسيكا بيغولا صاحبة الـ31 سنة منافسات الدور ربع النهائي للمرة الرابعة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على أمل تجاوزه للمرة الأولى حين تصطدم بمواطنتها الأخرى أماندا أنيسيموفا الرابعة التي بلغته للمرة الأولى في ملبورن بارك والخامسة في الغراند سلام بعد تغلبها على الصينية شينيو وانغ (7-6) و(6-4).

ولن يكون الاختبار التالي سهلاً على بيغولا ضد أنيسيموفا التي تألقت العام الماضي بوصولها إلى نهائي بطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز، حيث خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك والبيلاروسية أرينا سابالينكا توالياً، وتأمل بيغولا أن تحافظ على سجلها المثالي أمام مواطنتها البالغة 24 عاماً والتي خسرت جميع المواجهات الثلاث السابقة بين اللاعبتين، لكن آخرها يعود إلى عام 2024 في نهائي دورة تورونتو.