أستراليا المفتوحة: سينر في طريق ألكاراز من أجل اللقب

ستكون المنافسة على لقب بطولة أستراليا المفتوحة في نسخة عام 2026 قوية بين النجمين، الإيطالي يانيك سينر (24 سنة) والإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة)، والحصول على اللقب لن يكون سهلاً من البداية إلى النهاية في المنافسات التي تنطلق يوم الأحد المقبل. وحقق الإيطالي يانيك سينر لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، في حين ما زال لقب البطولة غائباً عن النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، ولن يكون في طريقه عائق سوى قوة النجم الإيطالي، إذ إن ألكاراز المصنف أول عالمياً، حقق حتى الآن ستة ألقاب كبيرة وهو في سن الـ22، إلا أن نجاحه في بطولة أستراليا على ملاعب ملبورن الصلبة ما زالت عقدة للإسباني.

ولم يسبق للإسباني أن تخطى الدور ربع النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة بعد أربع مشاركات سابقة، حيثُ خرج من أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في عام 2025، وأُقصي من أمام الألماني ألكسندر زفيريف في عام 2024، وكان ألكاراز صريحاً في وقت سابق بعد تتويجه بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس عندما قال عن بطولة أستراليا: "إنها هدفي الأول بصراحة. عندما أبدأ الاستعداد للموسم وأحدد ما أريد تحسينه وما أريد تحقيقه، تكون بطولة أستراليا دائماً موجودة".

وفي حال أنهى عقدته الأسترالية في البطولة، سيُصبح ألكاراز أصغر لاعب يحقق جميع بطولات "غراند سلام"، متجاوزاً مواطنه المعتزل رافايل نادال الذي حقق البطولات الأربع الكبرى قبل أن يُكمل عامه الـ24، ولكنه سيواجه عقبة كبيرة متمثلة بالإيطالي سينر حامل اللقب في العامين الماضيين، والساعي بدوره إلى تحقيق إنجاز لافت من جديد.

وإذا حصد سينر صاحب الـ24 سنة لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية توالياً، فسينضم إلى النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، بوصفه أحد لاعبَين فقط في حقبة الاحتراف يحققون هذا الإنجاز، ونجح الصربي في تحقيق الثلاثية مرتين ضمن ألقابه العشرة في ملبورن بارك. وكان سينر قلب تأخره بمجموعتين ليفوز ببطولة أستراليا 2024 على حساب الروسي دانييل مدفيديف، قبل أن يتفوق على زفيريف بثلاث مجموعات نظيفة العام الماضي.

ولن تكون طريق ألكاراز وسينر في المتناول أيضاً، في ظل مشاركة النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، الذي سيعود إلى ملاعبه الصلبة المفضلة، مع بروز علامات استفهام حول لياقته ومستواه بعد انسحابه من دورة أديلايد هذا الأسبوع، علماً بأنه في الـ38 ولا يزال يطارد لقبه الكبير الـ25، وربما تكون هذه مشاركته الأخيرة في أستراليا، ما سيزيد من إصراره على الفوز ومحاولة تحقيق اللقب، وكان ديوكوفيتش بلغ نصف النهائي في البطولات الأربع الكبرى العام الماضي لكنه لم يذهب أبعد من ذلك.