- آرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، تتأهل لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزها على إيلينا سفيتولينا بمجموعتين نظيفتين، وتسعى لتحقيق لقبها الثالث في ملبورن والخامس في البطولات الكبرى. - إيلينا ريباكينا، المصنفة الخامسة عالميًا، تتأهل للنهائي بعد فوزها على جيسيكا بيغولا، وتطمح لتحقيق لقبها الثاني في الغراند سلام بعد فوزها في ويمبلدون 2022، وتواجه سابالينكا التي هزمتها في نهائي ملبورن قبل ثلاث سنوات. - المواجهة بين سابالينكا وريباكينا تأتي في ظل توترات سياسية، حيث لم تصافح سفيتولينا سابالينكا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أُعلن عنه قبل المباراة، مع دعوة الجماهير لاحترام القرار.

حافظت البيلاروسية، آرينا سابالينكا (27 سنة)، المصنفة أولى عالمياً، على ظهورها المُميز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بتأهلها إلى المباراة النهائية للمرة الرابعة توالياً في مواجهة متجددة مع منافستها الكازاخية، إيلينا ريباكينا، المصنفة خامسة عالمياً.

وتفوقت آرينا سابالينكا على منافستها الأوكرانية، إيلينا سفيتولينا، الخميس، بمجموعتين نظيفتين (6-2) و(6-3)، وفي وقت حسمت الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا، مواجهتها أمام الأميركية، جيسيكا بيغولا، بمجموعتين (6-3) و(7-6)، وفي وقت تبحث فيه سابالينكا (27 عاماً) عن لقبها الثالث في ملبورن والخامس في البطولات الكبرى، بعد خسارتها نهائي العام الماضي أمام الأميركية ماديسون كيز، ستمني ريباكينا النفس بتحقيق لقبها الثاني في الغراند سلام بعد الوحيد عام 2022 في ويمبلدون، علماً أنها خسرت نهائي ملبورن قبل ثلاثة أعوام على يد سابالينكا نفسها، وسبق أن تُوّجت البيلاروسية أيضاً بلقبي بطولة أميركا المفتوحة في عامي 2024 و2025.

وحرمت سابالينكا، سفيتولينا، من تدوين اسمها بوصفها أول لاعبة أوكرانية تبلغ نهائي بطولة كبرى للفردي في الحقبة المفتوحة للتنس، وعلى غرار جميع اللاعبين واللاعبات من أوكرانيا، لم تصافح سفيتولينا سابالينكا بعد نهاية المباراة، على خلفية الغزو الروسي المدعوم من بيلاروسيا لأوكرانيا، وأُعلن قبل انطلاق الدور نصف النهائي على ملعب رود ليفر، من خلال رسالة على الشاشة العملاقة تفيد بعدم حدوث مصافحة، مع مطالبة الجماهير باحترام ذلك.

وستكون ريباكينا أمام فرصة للظفر باللقب، بعدما اجتازت عقبة كبيرة تمثلت بالأميركية بيغولا في لقاء أعصاب، ورغم صعوبة المواجهة، حافظت ريباكينا على سجلها الناصع إذ لم تخسر أية مجموعة طوال البطولة الحالية، وقالت الكازاخستانية التي أطاحت البولندية إيغا شفيونتيك من ربع النهائي: "كانت معركة حقيقية. كانت مجموعة ثانية ملحمية، وأنا سعيدة جداً لأنني تمكنت من الفوز بها. أفتخر حقاً بأنه بغض النظر عن الوضع، كنت متقدمة، وبالطبع كانت المباراة متقاربة جداً، لكنني بقيت مركزة. كنت أحارب على كل نقطة، وأنا سعيدة بذلك".