أستراليا المفتوحة: زفيريف وسابالينكا إلى نصف النهائي وخروج غوف

شهدت منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تأهل الألماني، ألكسندر زفيريف، والبيلاروسية، آرينا سابالينكا، إلى الدور نصف النهائي في أولى بطولات الغراند سلام، في وقت شهد الدور ربع النهائي خروجًا قاسيًّا للأميركية، كوكو غوف، بشكل مفاجئ.

وتفوق الألماني ألكسندر زفيريف (28 سنة)، المصنف ثانيًّا عالميًّا، بصعوبة على منافسه الأميركي، ليرنر تيين، صاحب المركز الـ29 في التصنيف، في مواجهة الدور ربع النهائي بثلاث مجموعات مقابل واحدة (6-3) ثم (6-7) وبعدها (6-1) و(7-6)، وسيواجه زفيريف الذي وصل إلى نهائي العام الماضي، الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول والأسترالي أليكس دي مينور السادس، يوم الجمعة المقبل، للتأهل إلى المباراة النهائية.

وحقق زفيريف 24 إرسالًا ساحقًا مقابل ارتكابه خطأ مزدوجًا واحدًا أمام الأميركي ابن الـ20 سنة الذي كان اللاعب الأقل تصنيفًا يصل إلى ربع النهائي هذا العام، وسيخوض الألماني مباراته العاشرة في الدور نصف النهائي لإحدى بطولات الغراند سلام، إذ لا يتفوق عليه من بين اللاعبين الذين لا يزالون يخوضون المنافسات سوى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي لعب 53 مباراة قبل مواجهته في الدور ربع النهائي أمام الإيطالي لورنتسو موزيتي، غدًا الأربعاء.

وفي فئة السيدات من منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بلغت أرينا سابالينكا الدور نصف النهائي بعد فوز كاسح على إيفا يوفيتش بمجموعتين نظيفتين بنتيجة (6-3) و(6-صفر)، في مواجهة أكدت خلالها المصنفة الأولى عالميًّا تفوقها الواضح وسيطرتها الكاملة على مجريات اللعب. وبعد مجموعة أولى شهدت بعض الندية، فرضت سابالينكا هيمنتها المطلقة في المجموعة الثانية، التي حسمتها دون أن تمنح منافستها أي شوط، ولم تتنازل اللاعبة البيلاروسية سوى عن سبع نقاط خلال ستة أشواط، لتغلق كل منافذ العودة أمام اللاعبة الأميركية الشابة. وبهذا الفوز أكدت سابالينكا مكانتها إحدى أبرز المرشحات للتتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس (أولى بطولات الغراند سلام لعام 2026).

وفي مباراة ثانية في فئة السيدات، ودعت الأميركية، كوكو غوف، المصنفة الثالثة عالميًّا بين لاعبات التنس المحترفات، بطولة أستراليا المفتوحة بسقوط مفاجئ وقاسٍ أمام الأوكرانية يلينا سفيتولينا، ونجحت المصنفة الـ12 عالميًّا في إقصاء غوف بانتصار سهل بواقع (6-1) و(6-2)، في مواجهة استمرت لأقل من ساعة، وتحديدًا لـ59 دقيقة فقط، لتفرض سفيتولينا مواجهة صعبة على سابالينكا في الدور نصف النهائي.