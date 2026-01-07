أستراليا المفتوحة تعلن كبرى المكافآت في تاريخها

- أعلنت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لعام 2026 عن أكبر مكافآت مالية في تاريخها، حيث ارتفعت الجوائز إلى 111.5 مليون دولار أسترالي، بزيادة 16% عن العام الماضي، بهدف تعزيز مكانة البطولة وجذب أفضل اللاعبين. - رفعت اللجنة المنظمة الجوائز للفائزين في فردي الرجال والسيدات إلى 4.15 ملايين دولار أسترالي لكل منهم، وزادت مكافآت اللاعبين في جميع المستويات، مما يعزز استدامة التنس الاحترافي. - تسعى البطولة لدعم اللاعبين الناشئين وتحفيزهم، مع توقع مشاركة نجوم عالميين، مما يرفع جودة المنافسة ويزيد التشويق لمحبي التنس.

أعلنت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لعام 2026 كبرى المكافآت المالية في تاريخها، إذ ارتفع مجموع الجوائز إلى 111.5 مليون دولار أسترالي (نحو 74 مليون دولار)، بزيادة بلغت 16 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وأكد المنظمون أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة البطولة وجذب أفضل لاعبي العالم للمشاركة.

ورفعت اللجنة المنظمة الجوائز المخصصة للفائزين في فردي الرجال والسيدات إلى 4.15 ملايين دولار أسترالي لكلّ منهم (2.78 مليون دولار)، ما يُمثّل زيادة بنسبة 19% مقارنة بمكافآت العام الماضي. وذكرت اللجنة أن اللاعبين الذين يخرجون من الدور الأول سيحصلون على 101 ألف دولار أميركي، في حين سيحصل المتأهلون من التصفيات على 26 ألف دولار أميركي، لتشمل المكافآت جميع المستويات من الناشئين إلى المحترفين، وفقاً لما ورد في موقع راديو آر إم سي سبورت الفرنسي.

وأكد مدير البطولة كريغ تايلي أن الهدف من هذه الزيادة هو ضمان استدامة التنس الاحترافي لجميع اللاعبين. وأوضح: "من خلال رفع الجوائز بنسبة 55% منذ عام 2023، وتحسين مزايا اللاعبين، نسعى لجعل مسيرة اللاعبين المهنية ممكنة وطويلة الأمد". وأشار إلى أن دعم اللاعبين على جميع المستويات يساعد في بناء قاعدة أوسع من المواهب، وخلق قصص أكثر جذباً للجماهير.

وبدأت الاستعدادات للبطولة في ملعب ملبورن بارك، مع توقع مشاركة العديد من النجوم العالميين، بمن في ذلك يانيك سينر وماديسون كيز، اللذان سيحاولان الدفاع عن ألقابهما، وذكر المنظمون أن الجوائز القياسية من شأنها تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم، ما يرفع جودة المنافسة ويزيد التشويق لمحبي التنس. وسلّطت هذه المكافآت الضخمة الضوء على الاهتمام المتزايد بدعم اللاعبين الناشئين، ومنحهم فرصاً متساوية في البطولات الكبرى. وأكد المنظمون أن الاستثمار في الجوائز المالية ليس مجرد حافز للاعبين الكبار، بل هو استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز قاعدة اللعبة عالمياً.

واختتمت اللجنة المنظمة تصريحها بالتأكيد أن "أستراليا المفتوحة" تعلن كبرى المكافآت في تاريخها، لتكون نموذجاً يُحتذى به في جميع البطولات الكبرى، مع تأكيد أهمية تمكين اللاعبين على جميع المستويات ودعم مسيرة اللاعبين المهنية. وتعد هذه الخطوة إعلاناً واضحاً عن التزام البطولة بتقديم تجربة استثنائية للجمهور واللاعبين، على حد سواء.