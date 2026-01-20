- بدأت ماديسون كيز، حاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، مشوارها في البطولة لعام 2026 بخطوة متعثرة، حيث خسرت الأشواط الأربعة الأولى قبل أن تنتفض وتفوز على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا، رغم توترها الواضح. - يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًا، تأهل إلى الدور الثاني بعد انسحاب منافسه الفرنسي هوغو جاستون، ليبدأ حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، بعد فوزه في مجموعتين نظيفتين. - كيز اعترفت بتوترها بصفتها حاملة اللقب، مما أثر على أدائها في بداية الموسم، بينما يسعى سينر لمواصلة نجاحه في البطولة.

سجلت اللاعبة الأميركية، ماديسون كيز (30 سنة)، بطلة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في العام الماضي، بداية خجولة في أولى بطولات الغراند سلام لعام 2026، فيما شهدت منافسات اليوم الثلاثاء تأهل النجم الإيطالي، يانيك سينر، إلى الدور الثاني.

وبدأت ماديسون كيز رحلتها في بطولة أستراليا المفتوحة 2026، بخطوة متعثرة حين خسرت الأشواط الأربعة الأولى قبل أن تنتفض وتفوز على الأوكرانية أولكساندرا أولينيكوفا (7-6) و(6-1). وبدت كيز، المصنفة التاسعة، متوترة للغاية، لكنها استعادت رباطة جأشها لتخرج فائزة، بعدما كانت قد فاجأت البيلاروسية أرينا سابالينكا قبل 12 شهراً في مباراة ملحمية من ثلاث مجموعات لتحقق باكورة ألقابها الكبرى في سن 29 سنة.

وكانت كيز قد بدأت الموسم الحالي بالخروج من الدور ربع النهائي في بطولتي بريزبين وأديلايد، واعترفت قبل بطولة أستراليا بأنها كانت متوترة بصفتها حاملة اللقب، وقالت في تصريحات خلال مؤتمر صحافي سابق: "أعتقد أنني في البداية شعرت وكأنني ألعب بخجل بعض الشيء، ولم أكن أثق بحدسي الأول. كنتُ أتردد باستمرار بشأن ما أريد فعله. هذا الأمر أبطأ حركتي بشكل ملحوظ. كنتُ أعتمد على ردود الفعل بدلاً من وضع خطة مُسبقة".

في المقابل، بدأ النجم الإيطالي، يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً، رحلته في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بنجاح، وتأهل إلى الدور الثاني، وذلك بعد انسحاب منافسه الفرنسي هوغو جاستون، الذي لم يستطع إكمال المباراة التي كان متأخراً فيها بمجموعتين نظيفتين. وتقدم سينر (6-2) و(6-1) على حساب جاستون، الذي أصر بعدها على الانسحاب من المباراة التي استمرت لحوالى ساعة وثماني دقائق فقط، بسبب عدم قدرته على متابعة المواجهة على أرض الملعب.

وبهذا الفوز استهل سينر حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، وهو الذي تُوّج بآخر نسختين من بطولة أستراليا، وسيواجه النجم الإيطالي في الدور الثاني من أولى بطولات الغراند سلام، الفائز من مواجهة الكرواتي دينو بريجميتش والأسترالي جيمس دكوورث في الدور الأول، ساعياً من أجل متابعة رحلته والوصول إلى الدور الثالث وتأكيد قوته وقدرته الكبيرة على المحافظة على اللقب.