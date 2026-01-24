أستراليا المفتوحة.. انسحاب أوساكا مع خروج فافرنيكا ورقم ديوكوفيتش

- شهدت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أحداثاً مثيرة، حيث انسحبت اليابانية نعومي أوساكا بسبب إصابة، بينما تأهلت الأميركية ماديسون كيز والبولندية إيغا شفيونتك إلى ثمن النهائي. - في منافسات الرجال، واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش تألقه بتأهله إلى ثمن النهائي للمرة الـ70 في الدورات الكبرى، محققاً انتصاره رقم 400 في بطولات الغراند سلام. - ودّع السويسري ستانيسلاس فافرينكا البطولة بعد خسارته أمام الأميركي تايلور فريتز، بينما تأهل الإيطالي يانيك سينر بصعوبة بعد مواجهة مثيرة مع الأميركي إليوت سبيزيري.

شهدت بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم السبت أحداثاً مثيرة على مستوى السيدات والرجال، مع انسحاب اليابانية نعومي أوساكا من المنافسات، وخروج السويسري المخضرم ستاليناس فافريكنا، إلى جانب تأهل الإيطالي يانيك سينر بصعوبة وبعد جدلٍ كبير، وكذلك متابعة الصربي نوفاك ديوكوفيتش رحلته في ظلّ سعيه ليُصبح أكبر لاعب سناً يُتوج ببطولة غراند سلام في منافسات الرجال في العصر المفتوح، وتجاوز الأسترالي كين روزوال الذي فاز بالتاج عام 1972 وهو في سن 37 عاماً.

والبداية مع ديوكوفيتش المصنف الرابع عالمياً الذي بلغ ثمن النهائي للمرة الـ70 في الدورات الكبرى بعد تفوقه على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب، ليصل أيضاً إلى الانتصار رقم 400 في بطولات الغراند سلام، بعدما أنهى المواجهة خلال ساعتين و45 دقيقة بواقع 6-4 و6-4 و7-6 (7-4) في ساعتين و45 دقيقة، كما بلغ نولي الانتصار رقم 102 في أستراليا المفتوحة معادلاً السويسري روجر فيدرر، اللاعب الوحيد الآخر الذي تجاوز حاجز الـ100 مباراة في منافسات الفردي.

ونبقى لدى الرجال، حيث ودّع السويسري ستانيسلاس فافرينكا المسابقة من الدور الثالث على يد الأميركي تايلور فريتز خلال ساعتين و46 دقيقة، ليؤكد صاحب الـ40 عاماً، بعد المواجهة من أرض الملعب خلال مشاركته الأخيرة في مبلورن بأولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم بعدما أعلن اعتزاله في نهاية العام، أنّه لا ينافس "من أجل الوداع فقط، مضيفاً: "اللعب في هذه الأجواء كان مميزاً حقاً. المستوى كان مرتفعاً ودفعني. لقد استمتعت كثيراً، حتى وإن كانت مباراتي الأخيرة هنا في ملبورن".

ننتقل إلى الإيطالي يانيك سينر المصنف الثاني عالمياً، والذي أقرّ بأنّ إغلاق سقف الملعب كان عاملاً حاسماً في تجاوزه المشكلات البدنية التي واجهته بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس خلال مواجهة الأميركي إليوت سبيزيري، في الوقت الذي اعتبر اللاعب الخاسر أن ما حصل "مثير للدهشة"، ليقول في هذا الصدد: "ابتسمت قليلاً عندما تم تطبيق قاعدة الحرارة لأن التوقيت كان مثيراً وتصادف مع تقدمي في النتيجة". يُذكر أن المواجهة انتهت بواقع 4-6 و6-3 و6-4 و6-4.

ولدى السيدات، قررت اليابانية نعومي أوساكا الانسحاب بسبب إصابة في البطن، ما حرمها من خوض مباراة الدور الثالث أمام الأسترالية ماديسون إنغليس، وقالت اللاعبة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "اضطررت لاتخاذ القرار الأصعب بالانسحاب لعلاج مشكلة بجسدي بعد مباراتي الأخيرة، كانت لدي رغبة قوية في المواصلة، وهذه السلسلة كانت تعني لي الكثير، شكراً للجمهور على كلّ الحب والدعم، أنا ممتنة لكلّ من استقبلني بهذه الحفاوة، شكراً لكلّ أعضاء فريقي على مساعدتي دائماً ولمنظمي البطولة على لطفهم".

وفي بقية المواجهات، حجزت الأميركية ماديسون كيز، المصنفة التاسعة عالمياً، مقعدها في ثمن النهائي بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا بنتيجة 6-3 و6-3، في لقاء استغرق ساعة و15 دقيقة فقط، لتواصل رحلة الدفاع عن لقبها، في حين تأهلت البولندية إيغا شفيونتك، المصنفة الثانية عالمياً، للدور عينه بعد تفوقها على الروسية آنا كالينسكايا بنتيجة 6-1، و1-6، و6-1، في مباراة استغرقت ساعة و44 دقيقة.