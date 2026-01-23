- واصل النجم الإسباني كارلوس ألكاراز تألقه في بطولة أستراليا المفتوحة، محققاً فوزاً سهلاً على الفرنسي كورنتان موتيه، ليعادل رقم الأسطورة بيورن بورغ في البطولات الكبرى، ويستعد لمواجهة الأميركي تومي بول في ربع النهائي. - تمكن الروسي دانييل مدفيديف من قلب تأخره بمجموعتين أمام المجري فابيان ماروشان، ليحقق فوزاً مثيراً، مؤكداً قدرته على العودة في المباريات الصعبة. - اشتكت المصنّفة الأولى عالمياً، آرينا سابالينكا، من الطقس الحار في البطولة، مطالبة باتخاذ تدابير لحماية اللاعبين، بعد فوزها الصعب على النمساوية أناستازيا بوتابوفا.

تابع النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة)، المصنف أول عالمياً، عروضه القوية في منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من أجل حصد أول لقب له في البطولة الأسترالية، وذلك بعدما تفوق على منافسه اللاعب الفرنسي كورنتان موتيه، في جولة شهدت تأهل سابالينكا وتقديمها شكوى بخصوص اللعب في الطقس الحار.

ولم يجد النجم الإسباني كارلوس ألكاراز أي صعوبة أمام منافسه الفرنسي كورنتان موتيه، المصنّف 32 عالمياً، ليحسم المواجهة (6-2)، و(6-4) و(6-1)، على ملعب رود ليفر أرينا في ساعتين وخمس دقائق. وكانت هذه المباراة رقم 100 للإسباني في البطولات الكبرى، ويمتلك فيها سجلاً مذهلاً بتحقيق 87 فوزاً مقابل 13 خسارة، ليُعادل رقم الأسطورة السويدي بيورن بورغ في المرحلة نفسها من مسيرته. وبهذا الفوز، يلتقي ألكاراز على بطاقة ربع النهائي مع منافسه الأميركي تومي بول المصنف 19 عالمياً الذي تقدم بعد انسحاب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بسبب الإصابة.

وتحدث ألكاراز الذي يسعى لتحقيق آخر لقب ينقصه في مجموعة "الغراند سلام"، أمام الجمهور الحاضر بعد المباراة وقال: "لم تكن المباراة سهلة. بصراحة، عندما تواجه لاعباً مثل كورنتان، لا تعرف ماذا سيحدث لاحقاً. لكنني استمتعت داخل الملعب. أعتقد أننا قدّمنا ضربات رائعة ونقاطاً جميلة".

وفي مباراة ثانية، قاتل اللاعب الروسي دانييل مدفيديف ليعود من تأخره بمجموعتين أمام المجري غير المصنّف فابيان ماروشان ليحسم المواجهة لمصلحته بعدما تأخر (7-6) و(6-4)، ثم تفوق (7-5) و(6-صفر) و(6-3). وتُعد هي المرة الخامسة في مسيرته التي ينجح فيها المصنف أول سابقاً عالمياً بالعودة من تأخره بمجموعتين ليقلب النتيجة.

أما المصنّفة الأولى عالمياً، البيلاروسية آرينا سابالينكا، فلم تكن مباراتها سهلة أبداً أمام النمساوية من أصل روسي أناستازيا بوتابوفا، إذ فازت بصعوبة (7-6) و(7-6)، في أكثر من ساعتين متوترتين، وذلك بسبب الطقس الحار الذي اشتكت منه سابالينكا بعد ذلك، وهي التي تسعى لإحراز لقبها الثالث في أربع سنوات، بعدما صدمتها الأميركية ماديسون كيز في نهائي العام الماضي.

وانتقدت سابالينكا اللعب في بطولة أستراليا المفتوحة في ظل درجات الحرارة المرتفعة، واصفة الطقس بـ"الجنوني". وسلطت البيلاروسية الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية صحة اللاعبين في ظل درجات الحرارة التي تراوح بين 35 و36 درجة، مع توقعات بأن تصل السبت إلى 40 درجة مئوية. وقالت سابالينكا في مؤتمر صحافي: "الطقس جنوني. ليس من الجيد لأجسامنا أن نلعب في درجات الحرارة هذه. يجب أن تغلق الملاعب أسقفها وتطبق قاعدة الحرارة. كل شيء يعتمد على الطقس، إنه متقلب للغاية. سنرى من سيتكيف بشكل أفضل".