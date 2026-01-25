أستراليا المفتوحة | ألكاراز وسابالينكا إلى الدور ربع النهائي

- تألق كارلوس ألكاراز في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على تومي بول، ويستعد لمواجهة الفائز بين أليكس دي مينور وألكسندر بوبليك، مع فرصة ليصبح أصغر لاعب يحقق ألقاب الغراند سلام الأربعة. - نوفاك ديوكوفيتش تأهل لربع النهائي بعد انسحاب ياكوب منشيك بسبب الإصابة، مما يعزز فرصه في المنافسة على اللقب. - آرينا سابالينكا تأهلت لربع النهائي بعد فوزها على فيكتوريا مبوكو، وتستعد لمواجهة إيفا يوفيتش، في سعيها لتحقيق لقبها الثالث في أستراليا.

تابع النجم الإسباني كارلوس ألكاراز (22 سنة)، عروضه القوية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وتأهل إلى الدور ربع النهائي من أولى بطولات الغراند سلام، في وقت خطت النجمة البيلاروسية، آرينا سابالينكا، على نفس الطريق أيضاً.

وحسم النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز (22 سنة)، المصنف أول عالمياً، مواجهته أمام منافسه الأميركي، تومي بول، الأحد، وبدا الإسباني في أفضل حالاته على ملعب رود لايفر، ليُطيح منافسه المصنف الـ19 عالمياً، بمجموعات (7-6)، و(6-4) و(7-5)، في عرض من الطراز الرفيع.

ويواجه ألكاراز في الدور ربع النهائي الفائز بين الأسترالي أليكس دي مينور المصنف السادس عالمياً والكازاخستاني ألكسندر بوبليك صاحب التصنيف العاشر، ولم يسبق لألكاراز الذي لم يخسر أي مجموعة في نسخة هذا العام من البطولة، أن تجاوز منافسات الدور ربع النهائي في البطولة الأسترالية.

وإذا تمكّن الإسباني أخيراً من كسر عقدته الأسترالية وتُوّج باللقب، سيصبح أصغر لاعب لدى الرجال يحقق ألقاب جميع البطولات الأربع الكبرى، وكان ألكاراز عانى في السابق على صعيد الدقة وقلة الثبات في طريقة إرساله، لكنه بات الآن يعتمد إرسالاً جديداً أصبح سلاحاً فعالاً، وأصبح يُقارَن بإرسال الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

كما بلغ النجم الصربي، نوفاك ديوكوفيتش (38 سنة)، الدور ربع النهائي بعد انسحاب منافسه التشيكي ياكوب منشيك للإصابة، وفقاً لما أعلنه المنظمون، علماً أن المباراة كان مقرراً إقامتها غداً الاثنين. وقال منشيك في تصريحات نقلها منظمو البطولة: "إنه قرار مؤسف عليّ اتخاذه. بعد المباراتَين الأخيرتَين، شعرت بألم متزايد والمشكلة تكمن في الجانب الأيسر من عضلات البطن".

وفي فئة السيدات، ستواجه النجمة البيلاروسية، آرينا سابالينكا، منافستها اللاعبة الأميركية الشابة، إيفا يوفيتش البالغة 18 عاماً، في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وذلك بعد حسمها مواجهة دور الـ 16 بالفوز على منافستها الكندية، فيكتوريا مبوكو (19 سنة)، (6-1) و(7-6).

وحسمت سابالينكا الشوط الفاصل في المجموعة الثانية، وهو الشوط الفاصل الرقم عشرين توالياً الذي تحسمه لمصلحتها في الغراند سلام، لإنهاء الأمور، كما أنها لم تخسر أي مجموعة حتى الآن في سعيها للتتويج بلقب ثالث في أستراليا، لكنها ستصطدم في مباراتها المقبلة بالموهبة الصاعدة في قمة مستواها يوفيتش التي أتمّت 18 عاماً الشهر الماضي، وهي المصنفة 27 حالياً بعدما كانت في المركز 191 في مثل هذا الوقت من العام الماضي.