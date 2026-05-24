"أسبيتار" يعلن شراكة طبية مع منتخب العراق استعداداً لمونديال 2026

- أعلن مستشفى "أسبيتار" عن شراكة مع منتخب العراق لكرة القدم، ليكون الشريك الطبي الرسمي خلال استعداداته ومشاركته في كأس العالم 2026، مما يعكس الثقة الدولية في خبراته الطبية. - سيقدم "أسبيتار" دعماً طبياً متكاملاً للمنتخب العراقي، يشمل الرعاية والتأهيل والعلاج، مع فريق طبي متخصص يرافق المنتخب في معسكره بإسبانيا وأثناء البطولة. - أعرب يونس محمود عن اعتزازه بالشراكة، مؤكداً أن "أسبيتار" يمثل ركيزة أساسية في استعدادات المنتخب، بفضل خبراته التي دعمت منتخبات عالمية مثل الجزائر وساحل العاج.

أعلن مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي "أسبيتار"، اليوم الأحد، انضمام منتخب العراق لكرة القدم إلى شبكة شركائه العالمية التي تضم مجموعة من المنتخبات والاتحادات والأندية عبر مختلف قارات العالم، في خطوة تعكس الثقة المتنامية في خبراته الطبية على المستوى الدولي.

وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان، سيكون أسبيتار الشريك الرسمي للمنتخب العراقي خلال استعداداته لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 (المقرر انطلاق منافساتها يوم 11 يونيو/حزيران المقبل وتستضيفها كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك) وكذلك طوال مشاركته في البطولة. وسيحظى منتخب العراق بدعم طبي متكامل يشمل خدمات الرعاية والتأهيل والعلاج، إلى جانب المتابعة الطبية الدقيقة خلال المعسكر الإعدادي في إسبانيا، وأثناء منافسات البطولة.

وسيضم الوفد الطبي المرافق للمنتخب العراقي سبعة متخصصين من خبراء أسبيتار، بينهم طبيبان ومتخصصون في العلاج الطبيعي والتدليك، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية البدنية للاعبين. ويأتي هذا التعاون امتداداً للدعم الذي قدمه أسبيتار للمنتخب العراقي خلال مشواره في التصفيات المؤهلة للمونديال، حيث وفر طواقم طبية متخصصة رافقت الفريق في مبارياته ومعسكراته، وأسهمت في تعزيز جاهزية اللاعبين وصولاً إلى التأهل لهذا الحدث الكروي العالمي. كما سبق لعدد من نجوم المنتخب الاستفادة من خدمات أسبيتارالعلاجية والتأهيلية.

وأعرب يونس محمود، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن اعتزازه بهذه الشراكة، مؤكداً أن أسبيتار كان حاضراً إلى جانب المنتخب خلال مشوار التأهل، ويمثل اليوم ركيزة أساسية في استعداداتنا للمونديال. وأردف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية "قنا": "نحن واثقون بأن خبراته الطبية ستشكل دعماً حقيقياً للمنتخب، بما يسهم في تقديم صورة مشرّفة لكرة القدم العراقية على الساحة العالمية". ويمتلك أسبيتار سجلاً حافلاً في مجال الطب الرياضي على المستوى الدولي، حيث رافق عدداً من المنتخبات في بطولات كأس العالم، من بينها الجزائر وساحل العاج، إضافة إلى دعمه المتواصل للمنتخب القطري. كما كان المستشفى المقدم الطبي لنهائيات كأس العالم "قطر 2022"، والتي حظيت بإشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم باعتبارها من أفضل التغطيات الطبية في تاريخ البطولة.