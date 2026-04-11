أسباب استبعاد حكيمي من جائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي

- غياب أشرف حكيمي عن ترشيحات جائزة مارك فيفيان فويه لأفضل لاعب أفريقي في فرنسا لموسم 2025-2026، رغم تألقه مع باريس سان جيرمان وفوزه بستة ألقاب، يعود إلى تورطه في مشاكل خارج الملعب. - استبعاد حكيمي جاء بسبب معايير الجائزة التي تتطلب سلوكاً مثالياً داخل وخارج الملعب، حيث يواجه قضية جنائية تتعلق باتهام بالاغتصاب، رغم إنكاره التهم الموجهة إليه. - جائزة مارك فيفيان فويه تُمنح منذ 2009 تكريماً للاعب الكاميروني الراحل، وضمت القائمة الحالية الجزائريين ريان إقبال وعيسى ماندي.

غاب مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي المغربي أشرف حكيمي (27 عاماً) عن الترشيحات لجائزة أفضل لاعب أفريقي في فرنسا لموسم 2025ـ2026، المتعارف عليها بجائزة مارك فيفيان فويه. وتألق النجم المغربي في الموسم الماضي مع فريقه بشكل لافتٍ، وساهم في التتويج بستة ألقاب في مختلف المسابقات، كما أنه حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أفريقي التي يمنحها الاتحاد الأفريقي سنوياً.

وأشار موقع سبورت الفرنسي، اليوم الأحد، إلى أن استبعاد حكيمي من الترشحيات، رغم تألقه، يعود إلى تورطه في مشاكل خارج الملعب وليس لأسباب فنيّة. وكما تنصّ معايير الجائزة في اختيار اللاعبين، يجب أن يتمتع المرشح "بسلوك مثالي داخل الملعب وخارجه". وقد أحيل لاعب إنتر ميلان سابقاً، في 24 فبراير/شباط الماضي، إلى المحكمة الجنائية في قضية اغتصاب تعود إلى فبراير/شباط 2023، وتتعلق بامرأة كانت تبلغ من العمر 24 عاماً آنذاك. ووجهت إليه التهمة رسمياً، في انتظار ما سيقرره القضاء، بما أن حكيمي أنكر كل التهم وأصرّ على سلامة موقفه. وبسبب هذه الأزمة، حُرم حكيمي من المنافسة على الجائزة التي حصل عليها في العالم الماضي.

وتُمنح جائزة مارك فيفيان فويه منذ عام 2009 لأفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي. وقد سميت الجائزة تكريماً للاعب الدولي الكاميروني الذي توفي في فرنسا إثر نوبة قلبية أثناء مباراة في عام 2003. وضمّت القائمة الحالية ثنائياً عربياً: الجزائريان ريان إقبال من فريق نادي باريس إف سي وعيسى ماندي لاعب نادي ليل.