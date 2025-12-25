أسامة ترغالين لاعب المغرب: مواجهة مالي لن تكون سهلة

- أكمل منتخب المغرب استعداداته لمواجهة منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا، حيث أجرى آخر حصة تدريبية بحضور جميع اللاعبين، بما فيهم رومان سايس الذي خضع لتمارين استشفائية خاصة. - شارك أشرف حكيمي في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته، وانضم حمزة إكمان ويوسف بلعمري لأول مرة، مما يوفر خيارات إضافية للطاقم الفني. - أكد اللاعبون على الأجواء الإيجابية داخل المعسكر، مع التركيز على تحقيق نتيجة إيجابية ضد مالي، مشيدين بدعم الجماهير المغربية المستمر.

أنهى منتخب المغرب استعداداته لمباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب مالي بعد إجرائه، مساء اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية عشية اللقاء، غداً الجمعة، وذلك في إطار الجولة الثانية من نهائيات كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها المملكة.

وجرت الحصة التدريبية على ملعب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة بمدينة سلا، وشهدت حضور جميع اللاعبين الذين وُجهت لهم الدعوة من طرف الطاقم الفني، بمن فيهم قائد المنتخب رومان سايس، الذي كان قد تعرّض لإصابة خلال مباراة الافتتاح أمام منتخب جزر القمر. غير أنّ سايس اكتفى ببرنامج تدريبي خاص، تمثل في تمارين استشفائية فردية بعيداً عن المجموعة، تحت إشراف الطاقم الطبي في إطار مواصلة علاجه.

وفي المقابل، شارك الظهير الأيمن أشرف حكيمي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعدما خضع في البداية لتمارين إحماء فردية أشرف عليها المعد البدني، ما يعكس تحسن حالته وجاهزيته للمباراة المقبلة ضد منتخب مالي في المسابقة القارية. كما تميز المران بانضمام كل من حمزة إكمان ويوسف بلعمري إلى التدريبات الجماعية لأول مرة، علماً أن الثنائي يوجد ضمن القائمة الاحتياطية، وهو ما يمنح الطاقم الفني خيارات إضافية تحسباً لأي طارئ.

وعلى هامش هذه الحصة، عبّر عدد من لاعبي منتخب المغرب عن ارتياحهم للأجواء السائدة داخل معسكر المعمورة، مؤكدين أن التحضيرات تمرّ في ظروف جيدة، وأن المجموعة عازمة على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد أمام منتخب مالي من أجل حسم بطاقة التأهل إلى الدور الموالي.

وفي هذا السياق، أوضح لاعب خط الوسط أسامة ترغالين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن المباراة أمام منتخب مالي لن تكون سهلة، بالنظر إلى قوة المنافس وتنظيمه، غير أنه شدد في الوقت عينه على أن العناصر الوطنية تتحضر بالتركيز والجدية اللازمتين لتحقيق الفوز، وأشار إلى أن الروح المعنوية داخل المجموعة مرتفعة، وأن اللاعبين يدعمون بعضهم بعضاً للحفاظ على النسق الإيجابي، موجّهاً في الآن ذاته شكره للجماهير المغربية على مساندتها المتواصلة ودعمها اللامحدود للمنتخب في جميع المباريات.