31 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 14:49 (توقيت القدس)
ترغالين خلال مواجهة في الدوري الهولندي، 19 أكتوبر 2025 (Getty)
ترغالين خلال مواجهة في الدوري الهولندي، 19 أكتوبر 2025 (Getty)
أعرب أسامة ترغالين (23 عاماً)، لاعب المنتخب المغربي الأول، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الهدف الأول لـ"أسود الأطلس"، والمتمثل في تجاوز دور المجموعات من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بنجاح. وأنهى المنتخب المغربي دور المجموعات متصدراً المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، بعد فوزه العريض على منتخب زامبيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة أكد فيها حضوره القوي وأعاد الثقة للجماهير، التي كانت غاضبة من التعادل بهدف لمثله أمام مالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا، المقامة حالياً في المملكة.

وقال ترغالين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بعدما حقق منتخب المغرب انتصاراً عريضاً بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضد زامبيا: "نحن سعداء جداً بالمستوى الذي قدمناه أمام زامبيا، هذا هو الأداء الذي يجب أن نظهر به دائماً، وهذه هي روح المجموعة التي نعمل عليها، وأشكر الجماهير المغربية على دعمها الكبير لنا".

تحدث الشريف عن صحة هدف الكعبي العالمي ضد زامبيا (العربي الجديد)
كرة عربية
التحديثات الحية

الشريف يكشف كيف كان الحكم سيحرم الكعبي من هدفه الأكروباتي العالمي

وأوضح ترغالين أن مشوار البطولة لا يزال في بدايته، مشدداً على أن التأهل في الصدارة كان الهدف الأول، قبل الانتقال للتركيز على المرحلة المقبلة، وختم حديثه قائلاً: "المشوار لا يزال طويلاً، وطريقنا نحو اللقب لن يكون مفروشاً بالورود. التأهل على رأس المجموعة كان خطوة مهمة، والآن البطولة تبدأ من جديد، وعلينا أن نكون في قمة التركيز".

وتأتي تصريحات ترغالين بعدما طالبت الجماهير المغربية بضرورة تقديم الأداء المقنع في أي مواجهة تلعبها كتيبة المدرب وليد الركراكي، بخاصة أنها تحوي العديد من النجوم القادرين على صناعة الفارق، ولقب بطولة كأس أمم أفريقيا يجب أن يبقى في المغرب.

