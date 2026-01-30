شهد استاد أحمد بن علي في الدوحة، المباراة الخيرية "لإحياء الأمل 2026"، التي شهدت فوز فريق "شنكز" على فريق "أبوفلة" بنتيجة (8-7)، بمشاركة نخبة من أساطير كرة القدم وصنّاع المحتوى. وتأتي هذه المبادرة الاستثنائية حدثاً سنوياً بارزاً يقام كل عام بهدف جمع التبرعات لدعم الأطفال والشباب المحرومين من التعليم ومنحهم فرصة حقيقية نحو مستقبل أفضل في عدد من دول الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، حيث شهدت المباراة حضور 40 ألفاً و521 متفرجاً، وحققت إيرادات بقيمة 12 مليون و400 دولار أميركي.

وتنافس في المباراة الودية مجموعة من أساطير كرة القدم على مستوى العالم، حيث قاد المدرب الفرنسي الشهير أرسين فينغر فريق "شنكز"، الذي ضم في صفوفه أسماء لامعة من أساطير اللعبة مثل البلجيكي إيدن هازارد، والبرازيلي مارسيلو دا سيلفا، والإسباني دييغو كوستا، إلى جانب كوكبة من المؤثرين أمثال محمد عدنان وشاركي وأنغري جينغ ومارلون. وعلى الجانب الآخر، تولى المدرب الإيطالي روبرتو دي ماتيو قيادة فريق "أبوفلة"، الذي حضر في صفوفه تييري هنري، وفرانك ريبيري، وجيرارد بيكيه، وتيم كاهيل، بمشاركة صناع محتوى ذوي شعبية جارفة، يتصدرهم مستر بيست وكيه إس آي وعمرو نصوحي وأسامة مروة.

وقال فينغر، في تصريحات صحافية بعد اللقاء، إن المباراة الخيرية أقيمت في أجواء رائعة وبحضور جماهيري كبير، واستمتع بمتابعتها وفعالياتها الحاضرون، معتبراً هذه المباراة الخيرية الاستثنائية لدعم التعليم للأطفال وبحضور عدد من نجوم الكرة العالمية تعكس التأثير الفاعل للرياضة وقيمتها لتحقيق أهداف التنمية والسلام، ومساهمتها في منح الأطفال الفرص لبناء مستقبل جيد يحققون من خلاله تطلعاتهم. بدوره، أشاد اللاعب السابق ماتيو دا سليفا، بمستوى التنظيم العالي للفعالية وبحضوره في هذه المباراة الخيرية في ظل حضور بارز لنجوم الكرة العالمية، مشيداً بهذا النوع من المبادرات التي تحقق العديد من الأهداف خاصة أنها موجهة لدعم التعليم للأطفال. من جانبه، أبدى النجم السابق لفريق أرسنال الإنكليزي، الفرنسي تييري هنري، سعادته بالحضور في هذا الحدث الخيري، لدعم مشاريع تعليم الأطفال، معتبراً أن الحضور الجماهيري الكبير يؤكد حرص الجميع على دعم هذه المبادرة، والمساهمة في تحسين مستوى تعليم الأطفال.