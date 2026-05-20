أزمون يوجه رسالة دعم لمنتخب إيران رغم استبعاده من قائمة المونديال

- سردار أزمون، أحد أبرز نجوم الكرة الإيرانية، يدعم زملاءه في المنتخب رغم استبعاده من قائمة كأس العالم 2026، مشيراً إلى استمرار التوترات المحيطة به. - غياب أزمون يأتي بعد منشور مثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط توترات سياسية وأمنية في إيران، مما أدى إلى ردود فعل رسمية. - المنتخب الإيراني يستعد في معسكر خارجي بتركيا قبل التوجه للولايات المتحدة، حيث سيخوض مبارياته وسط ترتيبات أمنية وتنظيمية معقدة واعتراضات من بعض الاتحادات.

أعرب المهاجم الإيراني سردار أزمون (31 عاماً) عن دعمه لزملائه في منتخب إيران لكرة القدم، رغم استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم 2026، في خطوة اعتبرها متابعون استمراراً للتوترات التي رافقت ملفه خلال الفترة الأخيرة. وكتب أزمون عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، مساء الثلاثاء، رسالة قال فيها: "أتمنى لكم التوفيق يا رفاق، صحيح أنني لست معكم، لكنكم أصدقائي ولا يوجد سبب يمنعني من تمني النجاح لكم"، وذلك بعد إعلان القائمة التي تستعد لخوض المونديال. ويُعد أزمون أحد أبرز نجوم الكرة الإيرانية في العقد الأخير، إذ سجل 57 هدفاً في 91 مباراة دولية، وشارك في نسختي كأس العالم السابقتين.

ويأتي غيابه عن القائمة الحالية بعد تقارير أشارت إلى استبعاده عقب منشور سابق على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر مارس/أذار الماضي، أثار ردود فعل رسمية في إيران في ظل التوترات السياسية والأمنية في المنطقة.

يُذكر أن أزمون، الذي يلعب حالياً لنادي شباب الأهلي في دبي، كان قد نشر صورة قبل حذفها لاحقاً مع أحد المسؤولين في الإمارات، ما زاد من الجدل حول وضعه الدولي. وفي المقابل، تواصل بعثة منتخب إيران استعداداتها في معسكرها الخارجي بمدينة أنطاليا التركية، حيث يستعد اللاعبون المحليون لمعسكر طويل قبل التوجه إلى الولايات المتحدة مطلع يونيو/حزيران المقبل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في المجموعة التي تقام في لوس أنجليس وسياتل، وسط ترتيبات أمنية وتنظيمية معقدة، في حين أبدت بعض الاتحادات اعتراضها على بعض الجوانب التنظيمية المرتبطة بالبطولة.