أزمة قانونية تُعرقل سفر نجم سويسرا إلى المونديال

- تعرّض برييل إمبولو، مهاجم منتخب سويسرا، لمشكلة في تصريح دخوله للولايات المتحدة، مما منعه من الانضمام إلى منتخب بلاده استعداداً لكأس العالم 2026، حيث خضع طلبه لمراجعة إضافية لنظام الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة "إيستا". - الاتحاد السويسري لكرة القدم أكد تواصله مع الجهات المختصة لحل المشكلة، بينما لم تُكشف أسباب المراجعة الإضافية، وسط تأكيدات من البيت الأبيض بأن قرارات التأشيرة ترتبط بالأمن القومي. - إمبولو، الذي يشارك في ثالث كأس عالم له، واجه سابقاً مشكلات قانونية في ألمانيا وسويسرا، ويُعد المهاجم الأساسي للمنتخب السويسري في البطولة المقبلة.

تعرّض مهاجم منتخب سويسرا برييل إمبولو (29 عاماً)، لقرار يمنعه من السفر إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى منتخب بلاده استعداداً لكأس العالم 2026، بسبب مشكلة تتعلق بتصريح دخوله. وكشف الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان رسمي، الثلاثاء، أن اللاعب "غير قادر حالياً على السفر إلى الولايات المتحدة مع الفريق"، موضحاً أن نظام الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة "إيستا"، الخاص به لم يعد معتمداً، بعدما تم وضع طلبه قيد مراجعة إضافية.

وكان من المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السويسري من زيورخ أمس الثلاثاء، في رحلة تتجه إلى لوس أنجلوس، قبل الانتقال إلى معسكر تدريبي في سان دييغو، وذكر الاتحاد في بيانه: "تم إبلاغنا عند الساعة 10:30 صباحاً (بتوقيت غرينتش) بأن طلب إيستا الخاص ببرييل إمبولو خضع لمراجعة إضافية"، مضيفاً أن الجهاز الإداري للمنتخب على تواصل مع الجهات المختصة. ولم يتم الكشف عن أسباب إعادة مراجعة أوراق السفر الخاصة بالمهاجم البالغ 29 عاماً، كما لم تتضح خلفيات القلق الأميركي بشأنه.

من جانبه، صرّح رئيس فريق عمل البيت الأبيض الخاص بكأس العالم، أندرو جولياني، لصحيفة ديلي ميل البريطانية قائلاً: "نجري فحوصاً أمنية على اللاعبين والمدربين وطاقم المنتخبات. كل قرار تأشيرة هو قرار مرتبط بالأمن القومي، وهدفنا ضمان أن تكون البطولة آمنة وناجحة".

يُذكر أن إمبولو واجه خلال السنوات الماضية عدة مشكلات مع السلطات في ألمانيا وسويسرا، أبرزها عام 2018، عندما أدين بتهديدات خلال شجار ليلي، وفي عام 2021 تعرض لعقوبة من نادي بوروسيا مونشنغلادباخ بسبب مشاركته في حفلة خلال فترة الإغلاق فترة جائحة مورونا، إضافة إلى قضية مرتبطة عام 2024 باستخدام شهادات اختبار مزورة.

ويخوض إمبولو، الذي سجل 24 هدفاً في 86 مباراة دولية، ثالث كأس عالم له مع المنتخب السويسري، حيث يُعد المهاجم الأساسي للفريق. وتلعب سويسرا في مجموعة تضم كندا المضيفة والبوسنة والهرسك وقطر، ضمن منافسات البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.