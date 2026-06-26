أزمة في منتخب أوروغواي وبيلسا يُخمد انقلاب النجوم

- اشتعلت أزمة في منتخب أوروغواي بسبب احتجاج اللاعبين على أسلوب المدرب مارسيلو بيلسا وضغط التدريبات، مما أدى إلى إصابات عديدة. - طلب فيدي فالفيردي وثلاثة نجوم آخرين اجتماعًا مع بيلسا للتعبير عن غضبهم من النتائج السلبية في كأس العالم 2026، بعد التعادل مع السعودية والرأس الأخضر. - رد بيلسا بالصراخ وتوبيخ اللاعبين، مؤكدًا أن أسلوبه هو ما أوصل الفريق للبطولة، وذكرهم بتمثيلهم للوطن وضرورة الالتزام بتعليماته لتحقيق النجاح.

أشعل عدد من نجوم منتخب أوروغواي أزمة داخل غرف خلع الملابس، بعدما عبروا عن احتجاجهم على طريقة اللعب التي يعتمدها المدرب مارسيلو بيلسا في المواجهات خلال بطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى الضغط الكبير في التدريبات.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الجمعة، أن قائد منتخب أوروغواي فيدي فالفيردي مع ثلاثة نجوم آخرين طلبوا عقد اجتماع مع المدرب مارسيلو بيلسا للتعبير عن غضبهم من النتائج التي تحققت في بطولة كأس العالم 2026 عقب التعادل أمام السعودية والرأس الأخضر، بالإضافة إلى أن ضغط التمارين تسبب بعدد من الإصابات.

واستمع المدرب مارسيلو بيلسا لما طلبه عدد من نجوم منتخب أوروغواي، لكنه قام بعد ذلك بالصراخ في وجه الجميع، بعدما دعا إلى حضور كل اللاعبين، معتبراً أن هناك بعض اللاعبين قاموا بمحاولة الانقلاب عليه والدفع بقوة نحو العمل على إقالته من منصبه في الجهاز الفني قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026 عقب قراره باستبعاد لويس سواريز من القائمة الأساسية.

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ولم يتوقف مارسيلو بيلسا عند حد الهجوم على جميع نجوم منتخب أوروغواي، بل قام بتوبيخ من طلب منه تغيير أسلوب لعبه، معتبراً أن طريقة اللعب كانت السبب الأساسي في وصول الفريق إلى منافسات بطولة كأس العالم، لكنه عاد إلى التذكير بأن عمله يقضي بقيادة المجموعة وعليهم اتباع تعليماته وتنفيذها.

واعتبر مارسيلو بيلسا أنه كان السبب في اكتشاف العديد من المواهب في أوروغواي خلال مسيرته التدريبة، وحققوا النجاح بفضل رؤيته، لكنه عبّر عن خيبة أمله من الطلبات التي سمعها من اللاعبين، وذكرهم بأنهم الآن يمثلون وطنهم والجماهير تنتظر منهم أن يقدموا كل شيء حتى يعبروا مرحلة المجموعات، ولا مكان لمثل هذه النقاشات أو الطلبات.