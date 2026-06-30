أزمة في كوريا الجنوبية: قناة تحجب وجه المدرب واستقبال بصيحات استهجان

- خروج كوريا الجنوبية المبكر من كأس العالم 2026 أثار أزمة وطنية وانتقادات واسعة للمدرب هونغ ميونغ-بو بسبب قراراته المثيرة للجدل، مثل إبقاء سون هيونغ-مين على مقاعد البدلاء. - الانتقادات طالت الاتحاد الكوري لكرة القدم بسبب تجديد الثقة بالمدرب عام 2024، مما أدى إلى تدخل الرئيس الكوري لي جاي-ميونغ وتكليف وزارة الرياضة بالتحقيق في عمل الاتحاد. - استقال المدرب هونغ واعتذر سون هيونغ-مين للجماهير، مما يعكس التناقض في مشاعر الجماهير بين دعم اللاعبين ورفض المدرب.

تحول خروج كوريا الجنوبية المبكر من كأس العالم 2026 إلى أزمة وطنية كبيرة داخل البلد الآسيوي، بعدما أنهى منتخب "محاربي تايغوك" مشواره ثالثاً في المجموعة الأولى، وفشل في انتزاع بطاقة التأهل ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وبدأت كوريا الجنوبية البطولة بانتصار على التشيك 2-1، قبل أن تتلقى خسارتين متتاليتين أمام المكسيك وجنوب أفريقيا، لتتبدد آمال منتخب يضم أسماء بارزة مثل سون هيونغ-مين وكانغ-إن لي، ويغيب عن ثمن النهائي في المونديال منذ نسخة 2010. وسرعان ما تركزت الانتقادات على المدرب هونغ ميونغ-بو، بسبب قراره المثير للجدل بإبقاء سون على مقاعد البدلاء في مواجهة جنوب أفريقيا، إلى جانب تبديلات لم يفهمها الشارع الكروي، أبرزها إخراج المدافع كيم مين-جاي، فضلاً عن غياب خطة لعب مقنعة في المباراة الحاسمة.

ولم تقتصر موجة الغضب على نتائج المونديال، إذ كان تجديد الثقة به عام 2024 محل اعتراض سابق، وسط اتهامات من جماهير ونجوم سابقين، بينهم بارك جي-سونغ ولي يونغ-بيو، بوجود محاباة داخل الاتحاد الكوري لكرة القدم، كما انتقد الرئيس الكوري لي جاي-ميونغ آليات التعيين التي تقدّم العلاقات والانقسامات على الكفاءة، فيما كلفت وزارة الرياضة بالتحقيق في عمل الاتحاد.

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ووصلت الأزمة إلى مشاهد غير مألوفة، بعدما نشرت متاجر لافتات تمنع هونغ من دخولها، فيما طالبت عريضة على موقع الجمعية الوطنية بإقالته. أما اللافت أكثر، فكان تصرف قناة (KBS) الحكومية التي طمست وجه المدرب في تقرير تلفزيوني وخلال مؤتمر صحافي، في معاملة تستخدم عادة مع المتورطين في جرائم أو قضايا شديدة الحساسية، بما عكس حجم الرفض الشعبي له.

وتحمل هونغ المسؤولية علناً، لكنه زاد من غضب الجماهير عندما أرجع الإخفاق جزئياً إلى صعوبة تأقلم اللاعبين مع حرارة مونتيري، بعد خوض مباراتين في أجواء أكثر اعتدالاً بمدينة غوادالاخارا. ولم تنجح تبريراته في تهدئة الشارع، قبل أن يقدم المدرب استقالته رسمياً من منصبه، في نهاية حملة تحولت من حلم مونديالي إلى أزمة وطنية.

سون يعتذر.. واستقبال بصيحات استهجان

وامتدت الأزمة، بعدما قدم قائد منتخب كوريا الجنوبية سون هيونغ-مين اعتذاره صباح لثلاثاء للجماهير بعد الخروج المحبط، وكتب سون عبر إنستغرام "بصراحة، لا أعرف من أين أبدأ. لا يمكنني التظاهر بأن شيئا لم يحدث، ولا أريد الهروب من الواقع.. أولا وقبل كل شيء، أود أن أقدّم اعتذاري الصادق لشعب كوريا الجنوبية ولكل الجماهير التي دعمت وأحبت منتخبنا الوطني". وتابع"بصراحة، حتى الآن، ليس من السهل تقبّل هذا الواقع"، وقال سون"بدلا من محاولة التعبير عن كل شيء بالكلمات الآن، سأبذل كل ما في وسعي، من موقعي، لاستعادة ثقة شعب كوريا الجنوبية وجماهير كرة القدم.. سأقاتل بكل ما لديّ لأعيد إليكم الفرح مجددا".

وفي سياق متصل، استقبل المشجعون الغاضبون تشكيلة الفريق العائدة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء برسالة واحدة إلى المدرب هونغ ميونغ-بو: لقد انتهى وقتك. وغادر هونغ بصمت بوابة الوصول في مطار إنشيون الدولي وسط حضور إعلامي كثيف، رافضا الرد على أسئلة الصحافيين. وأطلق المشجعون صيحات استهجان وهتفوا "ارحل يا هونغ!" أثناء خروجه من المطار، فيما صفقوا للاعبين الذين ساروا خلفه. وصاح أحد المشجعين "شكرا على كل جهودكم!" لدى خروج اللاعبين، في تناقض صارخ مع صيحات الاستهجان الموجهة إلى هونغ. وطوقت الشرطة ممرا يمتد من داخل الصالة إلى الحافلة المنتظرة في الخارج، فيما تجمع عشرات المحتجين في المكان. ورُفعت لافتة كتب عليها "كرة القدم الكورية الجنوبية ماتت"، من قبل مشجعين انتظروا لساعات في مطار إنشيون الدولي.

🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐇𝐎𝐍𝐆 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐄𝐒 𝐀𝐓 𝐈𝐍𝐂𝐇𝐄𝐎𝐍



Hong and several players arrived at 4AM hoping to avoid protesters, but a large crowd was waiting. 🤯



Fans banged drums, chanted "Hong Myung-bo out!" & hurled curses/insults at the coach. 🫡🇰🇷 pic.twitter.com/X2XWlEjLGW — Joel Kim (@KNTFootball) June 29, 2026