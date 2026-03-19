أزمة في تشلسي بسبب تسريب تشكيلة الفريق والمدرب يتعرف إلى الفاعل

- يعاني فريق تشلسي من تراجع في الأداء، حيث لم ينجح المدرب الجديد ليام روزينيور في تحسين النتائج، مما أدى إلى خسارة كبيرة أمام باريس سان جيرمان والخروج من دوري الأبطال. - كشفت تقارير عن أزمة داخلية في تشلسي بسبب تسريب تشكيلة الفريق قبل المباريات المهمة، مما أثار استياء المدرب الذي كان يخطط لتعديلات استراتيجية. - أكد المدرب أن التسريبات لم تكن بنية خبيثة، وتم تحديد المصدر والتعامل معه، مع الإشارة إلى أن هذه المشكلة ليست جديدة في عالم كرة القدم.

تشهد نتائج فريق تشلسي الإنكليزي تراجعاً كبيراً في الفترة الأخيرة، والتعاقد مع المدرب الإنكليزي ليام روزينيور لقيادة الفريق خلفاً للإيطالي إنزو ماريسكا لم يُساعد في تحسين الوضع. وإضافة إلى المشاكل التي تواجه الفريق في الدوري المحلي في صراع المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فقد انقاد إلى خسارة جديدة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة (3ـ0)، ليودع دوري الأبطال.

وكشفت تقارير إعلامية مختلفة أن تشلسي واجه أزمة داخلية في الأيام الماضية. فقد تمّ التفطن إلى تسريب تشكيلة الفريق قبل المباريات القوية، وآخرها مواجهة الفريق الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وهو أمر أزعج المدرب الذي كان يريد معرفة الطريقة التي سُرّبت بها تسريب والتعديلات التي كان سيقوم بها. فقد كانت تشكيلة الفريق الأساسية التي واجهت الفريق الفرنسي متوفرة للصحافيين قبل ساعات من المباراة.

وأشار مدرب تشلسي في تصريحات نقلها موقع فوت ميركاتو: " نحن نعلم ذلك بالفعل. لم تكن هناك أي نية خبيثة تجاهي أو تجاه الفريق. نحن نعرف مصدرها وقد تعاملنا معها". ولم يقدم مدرب "البلوز" معطيات إضافية عن تسريب التشكيلة أو طريقة التعامل مع الشخص الذي كان يقوم بهذا الدور داخل الفريق. وحسب موقع سو فوت الفرنسي، فإن تسريبات المعلومات لم تكن صادرة عن لاعب أو أحد أعضاء الطاقم الفني. وقد تكررت هذه التجاوزات في العديد من المناسبات السابقة في أندية أخرى.