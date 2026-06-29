أزمة في أوروغواي بسبب صورة لنجم إسبانيا

ما زالت قمة إسبانيا وأوروغواي التي انتهت بفوز المنتخب الإسباني بهدف نظيف والتأهل إلى دور الـ32 مقابل خروج المنتخب الأوروغواياني، تُثير الكثير من الجدل، وذلك بسبب أزمة اندلعت بعد نهاية المواجهة بعيداً عن أرض الملعب.

وشهدت مواجهة إسبانيا وأوروغواي في الجولة الثالثة من دور المجموعات أحداثاً مثيرة للجدل، فبعد طرد لاعب منتخب أوروغواي، أغوستين كانوبيو، إثر تدخل عنيف على مدافع المنتخب الإسباني، باو كوبارسي، وقعت مشادة كلامية حادة بين عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، لتتخذ المواجهة اتجاهاً آخر بعد صافرة النهاية، إذ نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم صورة تُظهر كانوبيو وهو يضرب كوكوريا على وجهه ومن دون أي تعليق في المنشور.

وأثار منشور الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم وفقاً لموقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الأحد، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ صُنّفت الصورة وكأنها محاولة للتقليل من شأن لاعب منتخب إسبانيا، كوكوريا، وإلقاء الضوء على تصرف عنيف ساهم في توتر المواجهة، وإعادة نشرها يؤجج الموقف مجدداً ويخلق أزمة بين أوروغواي وإسبانيا، رغم أن المواجهة مر أكثر من 48 ساعة على نهايتها.

كرة عالمية أزمة في منتخب أوروغواي وبيلسا يُخمد انقلاب النجوم

في المقابل، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن هناك خلافاتٍ كبيرةً داخل بعثة منتخب أوروغواي، ومعظم اللاعبين سيذهبون إلى بلادهم عبر رحلاتٍ تجارية بعد الخروج من المونديال وليس عبر طائرة واحدة، في وقتٍ نفى الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم هذا الأمر، وأكّد أن سفر كل لاعبٍ لوحده كان مقرراً له قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022.