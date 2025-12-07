أزمة فيورنتينا تستمر: تهديد بالقتل لعائلات اللاعبين يهزّ النادي

- أزمة فيورنتينا تتفاقم بعد هزيمته أمام ساسولو، حيث تلقّت عائلات اللاعبين تهديدات بالقتل، مما أثار غضباً واسعاً في النادي ودفعه لإدانة هذه التصرفات والتواصل مع السلطات لتأمين اللاعبين وعائلاتهم. - يحتل فيورنتينا المركز الأخير في الدوري الإيطالي برصيد ست نقاط، مما يعكس الأزمات الفنية والذهنية التي يواجهها الفريق، وسط ضغوط هائلة من الجماهير التي تطالب بتدخل حازم من إدارة النادي. - تتصاعد التوترات بعد هتافات عنصرية في مباراة سابقة ضد يوفنتوس، مما يبرز الحاجة إلى استقرار ذهني وفني للفريق، وسط متابعة دقيقة من الشارع الرياضي الإيطالي لتطورات الأزمة.

تستمرّ أزمة فيورنتينا في التفاقم بعد الهزيمة الأخيرة أمام ساسولو، لتصل إلى مستوى صادم بعدما ظهر تهديد بالقتل لعائلات اللاعبين هزّ المسؤولين في النادي. ودخل الفريق الجولة 14 في وضع كارثي برصيد ست نقاط فقط، وغياب كامل للانتصارات في الدوري الإيطالي، ما دفع الأجواء إلى الاشتعال حول اللاعبين وأفراد أسرهم بصورة غير مسبوقة.

واشتعلت القضية منذ نهاية مباراة السبت، حين تلقّت عائلات عدد من لاعبي فيورنتينا رسائل تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها رسائل صريحة بالموت استهدفت زوجة المدافع البرازيلي دودو وأطفاله، وفقاً لما نشره موقع راديو "أر إم سي سبورت" الفرنسي، الأحد. وأثارت تلك الرسائل موجة غضب واسعة في أوساط النادي، خصوصاً بعدما نشرت زوجة دودو، أماندا فيريرا، إحدى الرسائل التي كتب فيها مجهول: "أتمنى أن يموت جميع أطفالك بالسرطان، ودودو أوّلهم"، ما كشف حجم التوتر المحيط بالفريق.

وردّ النادي سريعاً على هذه التطورات غير الإنسانية، ودان عبر بيان رسمي واصفاً التهديدات بغير المقبولة والمخزية، وأضاف: "مثل هذا السلوك لا يمكن أن يجد مكاناً داخل كرة القدم أو المجتمع. لقد تواصلنا مع السلطات المختصة لضمان تأمين اللاعبين وأفراد الجهاز الفني وعائلاتهم". في خطوة تهدف إلى احتواء الأزمة ومنع تصاعدها خلال الأسابيع المقبلة.

ودفع هذا الانزلاق الخطير في العلاقة بين الجمهور والفريق إلى إعادة طرح الأسئلة حول الضغوط الهائلة التي تحيط بصاحب المركز الأخير في الدوري. ويحتل فيورنتينا ذيل الترتيب برصيد ست نقاط، بفارق خمس نقاط عن المركز السابع عشر الذي يضمن البقاء، ما يعكس حجم الأزمات الفنية والذهنية التي يعيشها الفريق هذا الموسم.

وتعود جذور التوتر إلى مواجهات سابقة أثارت بدورها جدلاً، إذ شهدت مباراة الشهر الماضي ضد يوفنتوس توقفاً مرتين، بسبب هتافات عنصرية موجّهة إلى دوسان فلاهوفيتش، وهو لاعب فيورنتينا السابق. ويكشف هذا المشهد أنّ العلاقة بين قسم من الجماهير واللاعبين انزلقت إلى مستويات خطيرة، لا تقتصر على الأداء أو النتائج.

ويدعو المتعاطفون إدارة النادي إلى التدخل الحازم، سواء عبر حملات توعية موجهة للجمهور أو عبر إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في التهديدات، كما أكدوا أنّ استقرار الفريق الذهني لا يقل أهمية عن الجانب الفني، في مرحلة حرجة كهذه قد تُحدّد مصير النادي في الموسم.

وينتظر أن يراقب الشارع الرياضي الإيطالي تطورات الملف خلال الأيام المقبلة، خصوصاً بعد إعلان زوجة دودو ملاحقة أصحاب الرسائل قضائياً. وتزداد الضغوط على فيورنتينا لإنقاذ موسمه سريعاً، قبل أن تتحول الأزمة من نتائج سيئة إلى انفجار داخلي يهدد تماسك النادي بالكامل.