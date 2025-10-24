أزمة صلاح في ليفربول.. هل يكون نجم الجزائر المستفيد الأكبر؟

- يعيش محمد صلاح فترة توتر مع ليفربول بعد جلوسه على مقاعد البدلاء ضد آينتراخت فرانكفورت، وسط تقارير عن رغبة المدرب آرني سلوت في استقدام الجزائري أنيس حاج موسى لتعزيز الجناح الأيمن في الانتقالات الشتوية. - عبّر صلاح عن استيائه من تهميشه بتغيير صور حساباته الشخصية، بينما يبرز حاج موسى في الدوري الهولندي مع فاينورد، مما يجعله خياراً مثالياً لسلوت. - قد يعيق انضمام حاج موسى إلى ليفربول ارتباطه بكأس أمم أفريقيا، لكن معرفته بقدرات اللاعب تمنحه أفضلية في حسابات المدرب.

يعيش النجم المصري محمد صلاح (33 عاماً)، واحدة من أكثر فتراته توتراً مع نادي ليفربول، بعدما قرّر المدرب الهولندي آرني سلوت (47 عاماً)، إبقاءه على مقاعد البدلاء خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، أمس الأول الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وجاءت هذه الخطوة في وقت عاد فيه الحديث بقوة عن رغبة سلوت في استقدام النجم الجزائري المتألق في صفوف فاينورد روتردام أنيس حاج موسى (23 عاماً).

وكشف موقع "فوتبول بوريميير" الهولندي، أمس الخميس، أن مدرب ليفربول، رغم امتلاكه تشكيلة هجومية تضم أسماء لامعة، يخطط لتعزيز مركز الجناح الأيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويضع ضمن أولوياته اسم الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، خاصة بعد التراجع الواضح في مردود محمد صلاح خلال الأسابيع الأخيرة. وأشارت تقارير بريطانية إلى أن صلاح عبّر عن غضبه من تهميشه في مباراة فرانكفورت، بعدما غيّر صور حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تلك التي يرتدي فيها قميص ليفربول إلى صور عائلية، في خطوة فسّرها المتابعون بأنها رسالة احتجاج مبطنة.

وتُفيد المصادر نفسها بأن أبرز ما قد يُعيق انضمام حاج موسى إلى ليفربول هو ارتباطه المرتقب مع المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب، بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين، وهي البطولة التي سيشارك فيها صلاح أيضاً مع منتخب مصر، غير أن المدرب آرني سلوت يعرف جيداً قدرات اللاعب الجزائري، كونه كان وراء التعاقد معه عندما أشرف على تدريب فاينورد في صيف عام 2024، وهو ما يمنحه أفضلية كبيرة في حسابات المدرب الهولندي.

ويواصل حاج موسى خطف الأضواء في الدوري الهولندي هذا الموسم، بعدما قاد فاينورد إلى صدارة الترتيب عقب مرور تسع جولات، كما نال جائزة "هدف الشهر"، عن هدفه الرائع في مرمى ألكمار يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، ويملك اللاعب في رصيده خمسة أهداف وتمريرتين حاسمتين في 12 مباراة بجميع المسابقات. هذه الأرقام، إلى جانب سرعته وقدرته على المراوغة ونجاعته في الثلث الهجومي الأخير، جعلت مدرب ليفربول يرى فيه خياراً مثالياً، ليكون منافساً حقيقياً للنجم حمد صلاح وربما خليفته المستقبلي في "الريدز".